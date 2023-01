ORLEN: edukacja kadr dla energetyki jądrowej

PKN ORLEN wraz ze swoją spółką odpowiedzialną za wdrożenie w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych (SMR) - ORLEN Synthos Green Energy podpisał list intencyjny z uczelniami technicznych na rzecz uruchomienia wspólnego programu kształcenia kadr technicznych dla sektora energetyki jądrowej. Rozwój programu wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wykwalifikowane kadry dla powstającego przemysłu jądrowego w Polsce stanowią istotny element dla jego rozwoju. Dlatego PKN ORLEN i ORLEN Synthos Green Energy zaproponowały polskim uczelniom technicznym uruchomienie wspólnego programu kształcenia kadr technicznych w zakresie technologii jądrowej.

Małe reaktory jądrowe to technologia, którą zdecydowaliśmy się rozwijać z uwagi na jej efektywność energetyczną i rolę w procesie osiągnięcia neutralności emisyjnej koncernu do roku 2050. Jako źródło bezemisyjne, reaktory SMR uzupełnią portfolio najnowocześniejszych mocy wytwórczych Grupy ORLEN. Rozwój wyspecjalizowanych kadr dla tego nowego sektora energetyki to ważny krok we wzmocnieniu polskiej gospodarki i krajowego bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.