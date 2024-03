SMR: Tu Polska będzie pionierem

Technologia SMR jest niezwykle obiecująca i Polska śmiało po nią sięgnęła. Jak opisał podczas II Energetycznego Forum wGospodarce Dawid Piekarz z Orlen Synthos Green Energy nasz kraj może z czasem nawet wyprzedzić zagranicę we wdrażaniu nowych rozwiązań.

Jak wskazywał Dawid Piekarz z Orlen Synthos Green Energy, obecnie planuje się w naszym kraju budowę kilku tego typu reaktorów. Ile SMRów leży na stole?

Mamy plan na cztery SMRy przy czym planujemy budować je po kolei, tak by jeden już stał, gdy będziemy budować kolejne - chodzi o to, by przy kolejnych budowach już stojące SMRy przynosiły dochód i dawały finanse na kolejne inwestycje.