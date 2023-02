Rafał Baniak zatrzymany przez CBA. Dlaczego?

Funkcjonariusze CBA na polecenie Prokuratury Krajowej zatrzymali byłego wiceministra skarbu państwa w rządzie PO-PSL. Sprawa ma związek z czynami o charakterze korupcyjnym. Rafał Baniak jest obecnie prezesem Pracodawców RP.

Rafał Baniak został zatrzymany przez CBA wraz z trzema innymi osobami na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Zatrzymany miał usłyszeć „zarzuty czynu o charakterze korupcyjnym”.

Z uwagi na trwające czynności nie komentujemy tej spawy do czasu zakończenia działań prowadzonych przez organy śledcze. Jednoczenie deklarujemy, że jesteśmy do dyspozycji służb prowadzących to postępowanie. Organizacja Pracodawcy RP działa nieprzerwanie, jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu. Na wniosek Rafała Baniaka prosimy o podawanie pełnego imienia i nazwiska oraz pokazywanie pełnego wizerunku, głosi komunikat tej organizacji.

Rafał Baniak jest osobą publiczną i nigdy nie uchylał się od udziału w czynnościach prowadzonych przez sąd czy prokuraturę. Gdyby został wezwany na przesłuchanie, stawiłby się na nie bez zwłoki, pisze też obrońca prezesa Pracodawców RP.

Po zakończeniu czynności prowadzonych przez prokuraturę, Rafał Baniak odniesie się do treści stawianych mu zarzutów. Do tego czasu apelujemy do dziennikarzy i wszystkich przedstawicieli świata mediów o nieferowanie wyroków i nieprzesądzanie o niczyjej winie, apeluje Zaborowski.