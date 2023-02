Nowe oszustwo. Tym razem "na e-receptę"

E-recepta może być bramką dla cyberprzestępców wykorzystujących phishing do pozyskania naszych danych - podaje Komputer Świat.

Przed nowym oszustwem „na e-receptę” ostrzega CERT Polska.

Podaje, że tym razem cyberprzestępcy podszywają się pod Ministerstwo Zdrowia informując w wiadomości o wystawieniu e-recepty. Fałszywy załącznik prowadzi do strony, na której przestępcy chcą wyłudzić dane logowania poczty elektronicznej.

Na pierwszy rzut oka e-recepta wydaje się prawdziwa, ale po bliższym przyjrzeniu podobno można rozpoznać, że to „fałszywka”.

Po wejściu w dokument użytkownik zostaje przeniesiony do strony, za pomocą której cyberprzestępcy będą próbowali wyłudzić dane użytkownika i dostęp do poczty elektronicznej. A to już droga do uzyskania informacji pozwalających na zalogowanie się do konta bankowego czy innych usług. Dlatego należy uważać na tego typu informacje. A gdyby się otrzymało taką „przesyłkę” warto ją zgłosić do CERT.

KomputerŚwiat/gr