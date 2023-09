Jajka na twardo, ale bez gotowania

Jajka to sprawdzony i zarazem bardzo zdrowy produkt. Najczęściej stanowią dodatek do kanapek, sałatek czy rozmaitych past. Najczęściej wybieranymi sposobami obróbki termicznej jajek jest gotowanie na miękko lub twardo. Przyjęło się założenie, że jajka przeważnie gotujemy w wodzie. Co jednak, gdyby istniał prostszy oraz szybszy sposób ich przygotowania?

Tylko w wodzie?

Wiele osób nie wie, że istnieje alternatywny sposób gotowania jajek. Sprawia to, że dla części ludzi wydaje się to być jedyną i słuszną opcją. Okazuje się jednak, że nie do końca. Do tego nie będzie nam potrzebny ani garnek, ani nawet odrobina wody. Jak to możliwe? Z pomocą przychodzi nam piekarnik. Rozwiązanie to sprawdzi się wręcz idealnie w przypadku konieczności przygotowania większej ilości jajek. Choć z początku metoda ta wydaje się dosyć dziwna i mało praktyczna, to jednak rzeczywiście działa. Nasze jajka musimy umieścić na blaszce do pieczenia i włożyć ją z powrotem do środka. Ważne jest jednak, aby uważnie pilnować i przestrzegać wyznaczonego czasu pieczenia. Niewątpliwą zaletą tej metody jest jej prostota oraz to, że w przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu, ryzyko pęknięcia skorupki jest zdecydowanie mniejsze. Po wyjęciu z piekarnika, jajka będą smakować tak samo, jak te ugotowane w gotującej się wodzie, warto więc wypróbować to niecodzienne rozwiązanie.

Jak je przygotować?

Aby nasze jajka wyszły idealnie, musimy trzymać się i przestrzegać paru zasad. W pierwszej kolejności należy oszacować i określić, ile jajek jest nam w danej chwili potrzebne. To bardzo istotne, ponieważ w ten sposób nie tylko nie marnujemy jedzenia, ale także oszczędzamy nieco na rachunkach, gdyż im mniej jajek znajdzie się finalnie w piekarniku, tym bliżej będziemy mogli je ułożyć środka blaszki i szybciej będziemy mogli je wyciągnąć. Dla wygody możemy je także umieścić w formie do muffinek. Piekarnik nagrzewamy do 160°C (góra-dół). Kiedy osiągniemy odpowiednią temperaturę, jajka wkładamy do piekarnika i nastawmy minutnik na pół godziny. Po tym czasie, jajka przełóżmy do zimnej wody i dokładnie je obierzmy. Jednak należy uważać na ich temperaturę. Do przekładania jajek najlepiej użyć kuchennych szczypiec.

Czemu niektóre jajka ciężej się obiera?

Wbrew temu, jak prostą i nieskomplikowaną czynnością wydaje się obieranie jajek, nie zawsze okazuje się takie być. Co za to w głównej mierze odpowiada? Winowajcą okazuje się być wiek jajka. Te starsze odbiera się zdecydowanie trudniej niż te świeże. Jak to się dzieje? Otóż pomiędzy skorupką, a jajkiem znajduje się pewna ilość powietrza. I to właśnie ta płynna część surowego jajka zmienia swoją objętość. Im jajko starsze, tym więcej powietrza pod skorupką, sprawiającego, że trudniej się je obiera.

Wykorzystano informacje z portalu Wprost/Żywienie (Opracowanie własne)

Filip Siódmiak