Jak podczas pobytu w hotelu nie stracić na zdrowiu?

Hotelowe restauracje, oferujące bogate bufety śniadaniowe, przyciągają gości nie tylko swoją wygodą, ale również szerokim asortymentem potraw, szczególnie w formie all inclusive. Jednak jak się okazuje nie każda z dostępnych opcji jest dla nas optymalna z perspektywy zdrowotnej.

Znany dietetyk, Michał Wrzosek, wskazuje, iż pewne elementy menu mogą negatywnie wpływać na samopoczucie i zdrowie, szczególnie gdy są spożywane regularnie.

Hotelowa jajecznica

Jednym z najczęściej wybieranych dań śniadaniowych jest jajecznica – potrawa prosta, sycąca i powszechnie postrzegana jako zdrowa. Jednak, jak podkreśla ekspert, jajecznica serwowana w hotelach często przygotowywana jest z użyciem gotowych mieszanek jajecznych lub pasteryzowanych produktów. Tego rodzaju preparaty mogą zawierać konserwanty, sztuczne barwniki oraz inne dodatki technologiczne, mogących obniżać wartość odżywczą dania oraz potencjalnie niekorzystnie wpływać na zdrowie.

“To, czego bym się wystrzegał albo może nie przesadzał z ilością, to jest jajecznica. Bo tam jest bardzo często ogromny dodatek masła, a masło to nie jest dobry tłuszcz do obróbki termicznej. I w ogóle produkty, które są bogate w cholesterol, powinny mieć obróbkę termiczną w jak najniższej temperaturze. Więc smażenie wcale nie jest dobrym wyborem” – podkreślił dietetyk.

Alternatywne wybory żywieniowe

Zamiast jajecznicy, dietetyk rekomenduje wybór potraw zawierających świeże warzywa oraz pełnowartościowe białko, takie jak gotowane jajka, chude wędliny, ryby czy fermentowane produkty mleczne. Spożywanie warzyw i owoców w porannej kompozycji posiłku pozwala dostarczyć organizmowi porcji błonnika, witamin oraz składników mineralnych, tym samym przyczyniając się do lepszego funkcjonowania układu pokarmowego oraz stabilizacji poziomu cukru we krwi.

“Jeżeli chodzi właśnie o jajka, to najlepiej jest wybrać jajko gotowane w koszulce albo gotowane na miękko, na twardo, ewentualnie jajko sadzone, a nie taką jajecznicę z ogromną ilością masła. Więc tego w hotelach bym się wystrzegał, bo bardzo często ta jajecznica będzie miała o wiele więcej kalorii niż wam się wydaje” – wyjaśnił ekspert.

Rekomendacje na czas urlopu

Aby uniknąć przybierania na wadze podczas urlopu, kluczowe jest przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania, obejmujących między innymi:

• Spożycie warzyw i owoców – należy dążyć do włączenia ich do każdego posiłku. Zapewnia to sytość i odpowiednie nawodnienie organizmu;

• Unikanie kalorii w płynach – ograniczenie spożycia napojów gazowanych, soków oraz alkoholu pozwala uniknąć zbędnych kalorii;

• Kolejność spożywania potraw – rozpoczęcie posiłku od produktów białkowych oraz warzyw wspiera regulację poziomu cukru we krwi i sprzyja szybszemu osiągnięciu uczucia sytości;

• Eliminacja dań wysokoprzetworzonych – należy unikać produktów takich jak frytki, hot-dogi czy inne dania niskiej jakości, charakteryzujących się wysoką zawartością tłuszczów trans oraz soli;

• Pamiętajmy, aby naszym głównym źródłem płynów stała się woda.

W czasie urlopu nie zapominajmy także o aktywności fizycznej – nie liczy się jej rodzaj, ważne jednak, aby się ona pojawiła. Może to być dowolny wysiłek - spacer połączony ze zwiedzaniem, szybki marsz, gra na plaży, bieganie, wizyta w hotelowej siłowni, rower itd.

Stosowanie powyższych zasad pozwoli nie tylko cieszyć się smacznymi potrawami, ale również utrzymać dobre samopoczucie i zdrowie podczas pobytu w hotelu. Co jednak równie istotne, to fakt, iż zwracanie nawet najmniejszej uwagi na to co finalnie ląduje na naszym talerzu, pozwoli uniknąć przykrej niespodzianki po powrocie do domu w postaci paru dodatkowych kilogramów.

Filip Siódmiak

