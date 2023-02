INFOGRAFIKA. Kredyty mieszkaniowe w Polsce

O 56,1 proc. spadła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w styczniu 2023 r. w porównaniu ze styczniem 2022 r. – przekazało w piątek Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Jak wskazano, w styczniu 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 13,26 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 28,02 tys. rok wcześniej, co oznacza spadek o ok. 52,7 proc. Dodano jednak, że w porównaniu z grudniem 2022 r., liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 7,8 proc.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w styczniu 2023 r. wyniosła 345,94 tys. zł i była niższa o 2,7 proc. w relacji do wartości ze stycznia 2022 r. W porównaniu do grudnia 2022 r. była również niższa o 0,5 proc. – poinformowano.

Jak ocenił główny analityk Grupy BIK prof. Waldemar Rogowski, wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe może zacząć rosnąć w najbliższych miesiącach, ale będzie to wynikało z efektu niskiej bazy, czyli porównania wartości Indeksu z 2023 r. do niższych wartości z 2022 r.

PAP/RO