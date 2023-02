CCC obrywa przez e-commerce?

CCC to znana i popularna sieć sklepów obuwniczych. Sklepy sieci znajdują się praktycznie we wszystkich dużych miastach Polski, jednak widząc ten sukces trudno byłoby uwierzyć, że ostatni czas był dla marki trudny.

Wszystko przez inflację i konkurencję w postaci e-commerce. O ile w ubiegłym kwartale finansowym przychody CCC urosły aż o 19 proc. o tyle zmalała marża. Z jakiego powodu?

Wszystko przez inflację ale też konkurencję w postaci e-commerce. Polacy coraz chętniej nabywają buty przez internet.

Jak informują wirtualnemedia:

W kwartale finansowym od listopada ub.r. do stycznia grupa kapitałowa CCC osiągnęła 2,43 mld zł, po wzroście o 19 proc. rok do roku. Wydatki sprzedażowe i administracyjne firmy zwiększyły się dwa razy słabiej - o 9 proc. do 1,13 mld zł.