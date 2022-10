YouTube ma już w Polsce 25 mln dorosłych użytkowników

Personalizacja treści i reklam, krótkie formy wideo oraz social commerce – to główne trendy omawiane podczas tegorocznego YouTube Brandcast

W trakcie wydarzenia zaprezentowana została także integracja YouTube z Shopify. YouTube ma już 25 milionów dorosłych użytkowników w Polsce , a 12 milionów widzów ogląda treści z platformy na telewizorach .

W tym roku oglądaliśmy treści wideo w internecie o 30% dłużej niż rok temu . Równolegle oglądalność telewizji zmalała do najniższego poziomu w ostatniej dekadzie . Jest to historyczna zmiana, która pokazuje, że internet oraz treści wideo stały się naszym sposobem na codzienną pracę, edukację, rozrywkę czy rozwijanie siebie i swoich pasji.

Każdy ma swój YouTube

YouTube ogląda w Polsce już 25 milionów dorosłych użytkowników , a konsumpcja cyfrowych treści jest coraz bardziej dopasowana do osobistych preferencji widza.

Coraz większa rola internetu i platform wideo jest we współczesnym świecie nieunikniona, ponieważ masowe, zunifikowane media dużo słabiej odpowiadają na nasze indywidualne potrzeby. Stworzona przez telewizję popkultura zbudowana na masowej widowni, tej samej, lekkiej treści, na naszych oczach zmienia się w kulturę indywidualnego i pogłębionego doświadczenia – mówi Iwona Piwek, Head of Sales, YouTube. Oczywiście internet też jest masowy, ale większa możliwość wyboru, przykładowo wideo na YouTube, sprawia, że Polki i Polacy wskazują tę platformę jako źródło stymulującego intelektualnie i ciekawego kontentu, którego nie znajdą nigdzie indziej. Warto zauważyć, że ponad połowa przedstawicieli i przedstawicielek generacji Z przyznaje, że ogląda w sieci unikatowe treści , które są interesujące dla nich, a których ich znajomi nawet nie znają.

Telewizor to już nie telewizja

Kolejna zmiana, jaka zaszła w ostatnich latach, to fakt, że telewizor definitywnie przestał nam kojarzyć się wyłącznie z oglądaniem telewizji. W Stanach Zjednoczonych więcej gospodarstw ma dzisiaj telewizor podłączony do internetu niż do telewizji kablowej. W przypadku YouTube w Polsce, platformę na telewizorach podłączonych do internetu ogląda miesięcznie 12 milionów polskich widzów. Connected TV to dla YouTube drugi rok z rzędu najszybciej rosnący sposób oglądania przez użytkowników.

Krótkie filmy, czyli Shorts

Wśród trendów, które najszybciej rosną na popularności na polskim YouTube, wymienione zostały także krótkie formy wideo, czyli YouTube Shorts. Chociaż krótkie formaty na YouTube były popularne już w 2005 roku, teraz ich forma jest dostosowana do współczesnych realiów. Filmy Shorts notują obecnie 30 mld wyświetleń dziennie - to 4 razy więcej niż rok temu. Filmy Shorts na YouTube są zazwyczaj wstępem i zachętą do obejrzenia dłuższych treści na platformie.

Zakupy na YouTube

Boom na social commerce niewątpliwie zbliża się do nas wielkimi krokami już dzisiaj. W czasie YouTube Brandcast, ogłoszone zostało globalne partnerstwo YouTube z Shopify, dzięki czemu twórcy będą mogli zintegrować swoje sklepy z tworzonym przez siebie kontentem na YouTube. Oznacza to, że widzowie będą mogli kupić produkty od sprzedawców w ramach Shopify podczas oglądania filmów lub transmisji na żywo.

Powtarzanie komunikatu i synergia - wyniki badania SAR, Google i Kantara Podczas YouTube Brandcast zaprezentowane zostały też wyniki najnowszego badania Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR we współpracy z Google oraz Kantarem, dotyczącego częstotliwości kontaktów reklamowych i ich przełożenia na skuteczność reklamy. W jego ramach testowany był dwukrotny, trzykrotny oraz czterokrotny kontakt z grupą reklam, które były oglądane maksymalnie na przestrzeni tygodnia. Respondenci mogli zobaczyć testowane reklamy na tej samej platformie lub na mixie różnych platform.

Im więcej razy powtórzymy komunikat, tym większe szanse, że konsument zapamięta hasło reklamowe marki. Wzrosty te są bardzo widoczne, nawet kiedy zwiększamy częstotliwość z 3 do 4 kontaktów i wszystkie te kontakty reklamowe rozgrywają się na przestrzeni tygodnia. Osiągamy wtedy przyrosty zarówno zapamiętywalności samej reklamy, jak i wskaźników marketingowych, takich jak świadomość marki czy intencja zakupowa – mówi Michał Protasiuk, Senior Marketing Research & Insights Manager, Google. – Kolejnym wnioskiem z badania jest siła synergii. Wielokrotny kontakt z tą samą reklamą działa najlepiej w sytuacji, kiedy jest on rozdystrybuowany pomiędzy różne platformy i wykorzystuje różne formaty reklamowe, charakterystyczne dla danej platformy.

Wspólne planowanie działań w TV i na YouTube

W tym roku Google wprowadził w Polsce integrację danych telewizyjnych Nielsena z krzywymi zasięgu YouTube. Metodologia opracowana przez Google pozwala połączyć i zdeduplikować te dane. Reklamodawcy mogą korzystać w tym celu z dwóch nowych narzędzi: planera zasięgu, który umożliwia zaplanowanie kampanii uwzględniając łączne zasięgi TV i YouTube, oraz raportu x-mediowego, który pozwala łączne zasięgi raportować.

W efekcie reklamodawcy mogą uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, np. jak podzielić optymalnie budżet między telewizję i YouTube; jak wielu klientów obejrzy reklamę na YouTube, w telewizji oraz w obydwu tych mediach; z jaką częstotliwością kampania dotrze do różnych grup wiekowych. Pozwoli to lepiej zaplanować im kampanię w podziale na telewizję i YouTube – tłumaczy Dorota Bigo, Industry Head, Google.

Mat.Pras./KG