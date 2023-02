Horała: spółka CPK pozyskała kolejne nieruchomości zamienne

Spółka Centralny Port Komunikacyjny pozyskała kolejne grunty zamienne dla mieszkańców z obszaru projektowanego lotniska

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. przypomniał, że spółka CPK ma podpisane porozumienie z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR). CPK i KZN współpracują od września 2021 r. W podpisanym w liście intencyjnym oba podmioty wskazały wówczas potrzebę przygotowania nieruchomości zamiennych dla tych mieszkańców terenu inwestycji, którzy wezmą udział w Programie Dobrowolnych Nabyć (PDN). Z kolei porozumienie CPK i KOWR, to efekt współpracy zapoczątkowanej w kwietniu 2022 roku. To właśnie wtedy KOWR przekazał CPK ponad 190 ha gruntów.

W wyniku podpisanego dzisiejszego porozumienia miedzy CPK a KZN i KOWR zwiększy się zasób gruntów, którym dysponuje CPK, by oferować je jako grunty zamienne zainteresowanym mieszkańcom z obszaru projektowanego lotniska przystępującym do Programu Dobrowolnych Nabyć - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej Horała.

Zgodnie z wrotkowym porozumieniem KZN przekaże nieruchomość w Parzniewie o łącznej powierzchni 4,5 ha. Jest on położona około 2,5 km od Pruszkowa i 17 km od centrum Warszawy. Dotychczas KZN przekazał spółce CPK w sumie ponad 26 ha nieruchomości. Z kolei KOWR przekaże 15 nieruchomości o łącznej powierzchni niemal 370 ha, które trafią do depozytu CPK. Działki znajdują się na terenie ośmiu gmin w promieniu 100 km od projektowanego lotniska CPK i będą oferowane zainteresowanym zamianą rolnikom przystępującym do Programu Dobrowolnych Nabyć.

Są tacy mieszkańcy, którzy może nie chcieliby sprzedać swoich nieruchomości, ale chcieliby na zamianę pozyskać nieruchomość o analogicznej wartości, czy analogicznego zastosowania nieruchomość, na której mogliby np. kontynuować swoją działalność rolniczą, czy wybudować sobie nowy dom. Dlatego, CPK buduje zasób takich nieruchomości do oferowania. I dlatego w wyniku dzisiaj podpisanych porozumień ze strony KZM i KOWR zostaną przekazane kolejne już nieruchomości, które taki zasób po stronie CPL zbudują - powiedział Horała.

Jak wyjaśnił, w sumie CPK będzie miało do dyspozycji już ok. 600 ha nieruchomości zamiennych.

Jeżeli to porównamy z tym zasobem, który jest potrzebny do budowy pierwszego etapu lotniska, czyli 2100 ha to widzimy, że jest to dosyć znaczący zasób - wskazał.

Horała przyznał, że większość potencjalnych zainteresowanych mieszkańców wybiera jednak opcję otrzymania zapłaty.

Wszystko na to wskazuje, że CPK będzie pierwszą inwestycją, na której rozpoczną się prace budowlane zupełnie bez przymusowych wywłaszczeń - ocenił wiceminister.

Jak wyjaśnił, konkretne nieruchomości z depozytu będą formalnie przekazywane przez KOWR do spółki CPK, dopiero po deklaracji właściciela (uczestnika PDN), że jest nimi zainteresowany.

Według spółki, przystępujący do PDN właściciel dostaje 140 proc. wartości budynku i 120 proc. wartości gruntu. Nowe rozwiązanie oznacza, że za dom o wartości 1 mln zł, spółka CPK jest w stanie zapłacić 1 mln 400 tys. zł. Dla uczestników PDN to również inne udogodnienia i bonusy, nie stosowane dotychczas w trakcie realizacji innych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, np. sfinansowanie przez CPK przeprowadzki i obsługi prawnej całej procedury oraz możliwość korzystania z nieruchomości po zawarciu umowy sprzedaży.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do końca 2034 r.

PAP/KG