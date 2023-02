Sasin: Chcemy wspierać polską wieś

Pożyczkę do 300 tys. zł bez zabezpieczeń, na 5 lat, będzie mógł otrzymać polski rolnik w ramach preferencyjnego kredytu PKO BP - powiedział w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Pracujemy nad tym, żeby wspierać polską wieś; jest ona polskim skarbem narodowym - dodał.

„Pracujemy cały czas nad tym, żeby wspierać polską wieś. Uważamy, że polska wieś jest polskim skarbem narodowym. Bezpieczeństwo żywnościowe dzisiaj mamy dzięki polskiej wsi. Wiele krajów nam tego zazdrości, również tego, że polskie rolnictwo jest rolnictwem ekologicznym i słynie z tego na rynkach. Polska żywność jest poszukiwana na rynkach światowych” - powiedział Sasin w „Kwadransie Politycznym” TVP1.

Szef MAP zapewnił, że rozwiązań dla polskiej wsi jest bardzo wiele. Dodał, że jego resort w tej sprawie współpracuje z ministerstwem rolnictwa, „chociażby w zakresie obniżenia cen nawozów; to się udało”.

Sasin poinformował, że na wspólnej, środowej konferencji z wicepremierem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem zostanie zaprezentowane kolejne rozwiązanie dla rolników.

„Dzisiaj będziemy mówić o preferencyjnych kredytach dla dla rolników. To jest oferta banku PKO BP, największego polskiego banku państwowego, który proponuje rolnikom kredyt w wysokości 300 tysięcy zł nawet na 5 lat, bez żadnych zabezpieczeń i na dowolny cel, który będzie służył produkcji rolnej. To może być zarówno zakup nawozów, materiału siewnego, sprzętu, wszystkiego tego, co jest potrzebne do prowadzenia gospodarstwa” - powiedział Sasin.

Jak dodał, w przypadku zabezpieczeń, może to być kwota 500 tys. zł. „Ale 300 tys. zł bez żadnych zabezpieczeń. To bardzo atrakcyjna oferta kierowana właśnie do mieszkańców polskiej wsi” - wskazał. Podkreślił, że często problemem jest uzyskanie przez rolnika płynności finansowej. „Produkcja rolna ma tę swoją specyfikę, że te wpływy do kasy rolnika nie są stałe, tylko są cykliczne. Ta oferta finansowa ma dać pewien bufor właśnie posiadania takich wypłacalności przez cały okres, przez cały rok. Będziemy dalej nad tym pracować, bo Polska wieś jest dla nas niezwykle ważna. Jest ważna dla Polski” - zapewnił Sasin.

PKO Bank Polski poinformował we wtorkowej informacji prasowej zamieszczonej na swojej stronie internetowej o wprowadzeniu do swojej oferty pożyczki dla rolników, na dowolny cel, do 300 tys. zł bez żadnych zabezpieczeń. Harmonogram spłat jest dostosowany do specyfiki produkcji rolnej.

„Rolnik może otrzymać pożyczkę do 300 tys. zł bez żadnych zabezpieczeń, nawet na 5 lat. W przypadku przedstawienia zabezpieczeń rzeczowych, kwota pożyczki może wzrosnąć do 500 tys. zł. Co ważne, istnieje możliwość indywidualnego dostosowania harmonogramu spłaty rat do specyfiki produkcji rolnej. Pożyczkę można otrzymać w prosty sposób, bez zbędnych formalności, a pieniądze przeznaczyć na dowolny cel np. na zakup nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego czy paliwa - bez okazywania faktur” - przekazał bank.

Wiceprezes PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu, Paweł Gruza wskazał, że „rolnictwo to jeden ze strategicznych sektorów polskiej gospodarki, który zapewnia Polkom i Polakom bezpieczeństwo żywnościowe”. „Wobec aktualnych wyzwań stojących przed rolnikami wynikających m.in. z rosnących kosztów produkcji, zmian klimatycznych i założeń Zielonego Ładu, naszym priorytetem staje się zapewnienie rolnikom szerokiego dostępu do finansowania inwestycji i bieżących potrzeb. Pozwoli to rolnikom na dalszy rozwój ich gospodarstw poprzez automatyzację i wprowadzanie nowoczesnych technologii” - powiedział, cytowany w informacji prasowej, Gruza.

PAP/kp