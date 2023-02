Trzecia elektrownia jądrowa w Polsce. Podano lokalizację

Gdzie będzie znajdować się trzecia elektrownia jądrowa w Polsce? Jacek Sasin w wywiadzie dla Polskiego Radia stwierdził, że zapadnie jesienią 2023 roku.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin w piątek zapowiedział, że Polska idzie w kierunku energetyki jądrowej.

Przed nami decyzja co do lokalizacji trzeciej elektrowni atomowej, a drugiej budowanej w ramach tego programu rządowego, realizowanego wprost przez państwo. (…) Myślę, że jesienią tego roku poznamy lokalizację, a to uruchomi również proces wyboru kontrahenta dla tej drugiej elektrowni rządowej, powiedział Sasin w Polskim Radiu.