Dodatek osłonowy. Rząd przedłużył termin o rok

Do 31 grudnia 2023 roku gminy będą wypłacać dodatki osłonowe dla rodzin mniej zamożnych. To forma wsparcia dla tych, którzy odczuli skutki inflacji.

Zgodnie z uchwaloną 8 lutego ustawą, dotyczącą przedłużenia terminu wypłaty dodatków osłonowych, samorządy będą mogli wypłacać pieniądze do końca 2023 roku. Powodem przedłużenia jest spiętrzenie wielu zadań samorządowych dotyczących obsługi świadczeń dla obywateli.

Nie wszystkie terminowo złożone i rozpatrzone wnioski udało się wypłacić do tego terminu (31 grudnia 2022 roku — dop. red.). Brak wypłaty dodatków osłonowych do dnia 31 grudnia 2022 r. nie pozbawia prawa do tego świadczenia jego beneficjentów , podaje rząd w uzasadnieniu.