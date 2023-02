Frankowicze i TSUE. Podsumowanie opinii

W czwartek rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości ogłosił rewolucyjną opinie dla frankowiczów. W przypadku unieważnienia umowy, klient banku może domagać się zwrotu pieniędzy, odestek i dodatkowych świadczeń.

W opublikowanej w czwartek opinii dotyczącej sprawy frankowiczów z Polski rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Anthony Michael Collins stwierdził, że:

Po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Banki nie mają tego prawa. Do sądów krajowych należy ustalenie, w oparciu o prawo krajowe, czy konsumenci mają prawo dochodzić tego rodzaju roszczeń oraz, jeżeli tak jest, rozstrzygnięcie o ich zasadności, podkreślił przedstawiciel TSUE. Uznany za nieuczciwy warunek umowy nie wywołuje skutków wobec konsumenta w związku z czym należy przywrócić sytuację faktyczną i prawną konsumenta, w jakiej znajdowałby się on, gdyby pierwotnie ów warunek nie był zawarty w umowie. Możliwość dochodzenia szerszego zakresu roszczeń może zachęcać konsumentów do wykonywania praw przysługujących im na podstawie dyrektywy 93/13, a jednocześnie zniechęcać banki do włączania do swoich umów nieuczciwych warunków.