Kułeba: Auchan stał się bronią rosyjskiej agresji

Auchan stał się bronią rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie – oświadczył w piątek szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba, odnosząc się do informacji, że rosyjska filia tej francuskiej sieci supermarketów zaopatruje rosyjskich żołnierzy, którzy walczą na ukraińskim froncie.

W zeszłym roku wzywałem świat do bojkotu Auchan za to, że nie wycofał się z Rosji i nie zaprzestał finansowania zbrodni wojennych. Rzeczywistość wydaje się jednak dużo gorsza: Auchan stał się bronią rosyjskiej agresji na pełną skalę. Zamierzam omówić to z moim francuskim odpowiednikiem – napisał Kułeba na Twitterze.