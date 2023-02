Rosyjskim władzom coraz trudniej jest izolować społeczeństwo od wojny na Ukrainie, a wraz z rosnącą liczbą zmobilizowanych znaczenia nabiera kwestia wsparcia dla nich i ich rodzin - poinformowało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak przekazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, Andriej Turczak, lider rosyjskiej grupy parlamentarnej, która zajmuje się tzw. specjalną operacją wojskową na Ukrainie, oświadczył w czwartek, że grupa przedstawiła raport prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. Raport prawdopodobnie dotyczy takich kwestii jak wsparcie socjalne dla osób zmobilizowanych i ich rodzin.

Kwestia ta stanie się prawdopodobnie bardziej istotna, jeśli dojdzie do jakiejkolwiek dalszej mobilizacji (czy to jawnej, czy przeprowadzanej po cichu). Putin może odnieść się do tych spraw w swoim orędziu o stanie państwa w dniu 21 lutego 2023 roku. Kremlowi coraz trudniej jest izolować społeczeństwo od wojny na Ukrainie - ocenił brytyjski resort obrony.