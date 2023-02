Kilkaset złotych więcej do wypłaty. Wystarczy jeden dokument

Deklaracja PIT-2 pozwala obniżyć miesięczne zaliczki na podatek dochodowy o 300 zł. To również wyższa wypłata każdego miesiąca.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że z początkiem 2023 roku o poszerzyła się liczba podatników mogących złożyć deklarację PIT-2. Zarówno zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowy zlecenie czy umowy o dzieło mają możliwość złożenia deklaracji PIT-2.

Wraz z nowym rokiem zachęcamy podatników do złożenia formularza PIT-2 u swoich pracodawców. Formularz PIT-2 pozwala zmniejszyć comiesięczne zaliczki na podatek PIT maksymalnie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek - 300 zł. Oświadczenie warto złożyć ze względu na ubiegłoroczne zwiększenie tzw. kwoty wolnej do 30 tys. zł. Jego złożenie oznacza wyższą pensję na rękę co miesiąc, informuje Patrycja Dudek, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów.