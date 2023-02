Szrot: Prezydent Duda jest zwolennikiem wolności

Prezydent Andrzej Duda jest zwolennikiem wolności i uważa, że nikomu nie należy narzucać stylu życia, mówił w niedzielę szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, pytany o raport C40 Cities. Piotr Zgorzelski ocenił, że cała „aferka związana z tym raportem, to są polityczne pierdoły”.

Politycy w niedzielę w Polsat News komentowali raport C40 Cities – stowarzyszenia burmistrzów blisko 100 miast, w tym Warszawy. W raporcie wśród rekomendacji, służących przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu znalazło się ograniczenie spożycia mięsa, nabiału, zakupu ubrań, aut, czy podróży lotniczych.

Izabela Leszczyna z PO zwróciła uwagę, że raport ten powstał cztery lata temu i „pies z kulawą nogą o nim nie pamiętał”.

Wprowadzanie do debaty publicznej (takiego tematu - PAP), w czasie kiedy Polska ma najwyższą inflację projektową na ten rok w UE, największy spadek PKB, ludziom nie starcza do pierwszego, nie starcza im na mięso rzeczywiście, a my mamy w poważnym programie rozmawiać o jakimś raporcie sprzed czterech lat, którego rekomendacji nikt nie zaczął wdrażać. To jakaś paranoja jest, mówiła Leszczyna.

Minister w KPRM Łukasz Schreiber (PiS) podkreślił, że PiS nie chce zmieniać tematu debaty publicznej, a temat raportu został ujawniony przez jedną z gazet.

Dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy, jak sądzę? Dlatego, że nie mają (PO-PAP) żadnego programu, dlatego że nie podają żadnych swoich pomysłów, nie mają tak naprawdę nic do zaproponowania, mówił Schreiber. Jak dodał, jeśli raport jest absurdem, to on liczy na to, że „Rafał Trzaskowski pokaże filmy, w których odnosi się do tego raportu i mówi, że jest on absurdalny”.

To, że my jesteśmy za wolnością, to jest jasne. Nie pozwolimy na narzucenie takich pomysłów, oświadczył minister.