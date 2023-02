Nowa kwestia w ramach programu "Mój Prąd"

Jeśli dotacja od NFOŚiGW, wypłacana np. w ramach programu „Twój Prąd”, została podzielona na dwie części, to w ramach ulgi termomodernizacyjnej uwzględnia się tylko tę kwotę, która została wypłacona w danym roku podatkowym, wynika z odpowiedzi MF na pytania PAP.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonał pod koniec roku podwyższenia wartości dotacji wypłacanej uczestnikom programu „Twój Prąd”.

Podwyższenie objęło nie tylko nowe projekty, ale także instalacje sprzed tej daty. W efekcie, jak informował PAP fundusz, ponad 22 tys. osób otrzyma dopłatę do już uzyskanej dotacji.

Dopłata ma wynieść 2 tys. zł i powinna zostać wypłacona w trakcie 2023 r., podczas gdy podstawowa kwota wypłacona w 2022 r. wynosiła 4 tys. zł.

Podatnik może w ramach tej ulgi odpisać od dochodu kwotę wydaną na instalacje fotowoltaiczną, pompę ciepła itd.

Możliwa do odpisania kwota jest równa wydatkom pomniejszonym o otrzymaną dotację. Przy podzielonej dotacji podatnik może mieć problem, o ile pomniejszyć wydatki na instalację wpisane do zeznania podatkowego: czy o pełną kwotę dotacji, nawet jeśli dopłata nie została jeszcze wypłacona, czy wyłącznie o kwotę otrzymaną w ubiegłym roku? A jeśli tylko o kwotę z ubiegłego roku, to jak należy postąpić z dopłatą do dotacji przy kolejnym rozliczeniu.

Przykładowo – jeśli ktoś wydał na instalację fotowoltaiczną 20 tys. zł i otrzymał 4 tys. zł, a dodatkowe 2 tys. zł otrzyma w tym roku, to, co powinien wpisać do zeznania podatkowego w ramach ulgi termomodernizacyjnej: 16 tys. zł czy 14 tys. zł?

Podatnicy, którzy w poprzednim roku przeprowadzili przedsięwzięcie termomodernizacyjne (zakładając że ponieśli własny wydatek w wysokości 20 tys. zł, i otrzymali dotację w kwocie 4 tys. zł), w zeznaniu za 2022 r. będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę 16 tys. zł – taki bowiem wydatek został poniesiony przez podatnika z własnej kieszeni, podało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach przesłanych PAP

Z wyjaśnień MF wynika także, że dopłata do dotacji, która zostanie wypłacona w roku 2023, powinna zostać doliczona do dochodu podatnika w zeznaniu za 2023.

Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny (art. 45 ust. 3a ustawy PIT) dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Otrzymaną w 2023 r. uzupełnioną część dotacji w wysokości 2 tys. zł, stosownie do art. 45 ust. 3a ustawy PIT, podatnik będzie zobowiązany doliczyć do dochodu w zeznaniu podatkowym składanym za 2023 rok, tj. za rok, w którym podatnik otrzymał to świadczenie, podało Ministerstwo Finansów.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej właściciele domów jednorodzinnych (także w zabudowie bliźniaczej czy szeregowej) mogą odliczyć wydatki poniesione na inwestycje m.in. w zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych, w wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła oraz w całkowitą częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione przez podatnika, pomniejszone o ewentualne dotacje. Limit ulgi wynosi 56 tys. zł na podatnika, a więc w przypadku małżeństwa będzie to 112 tys. zł. Jeśli kwota odliczenia przekracza kwotę dochodu w danym roku, to podatnik może dokonać odliczenia w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku, w którym dokonał inwestycji termomodernizacyjnej.

pap, jb