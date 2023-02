Marszałek Witek: Przed nami potężna walka

Przed nami kolejna walka, potężna walka między cywilizacjami: między tą, którą znamy, a cywilizacją zniewolenia człowieka, odebrania mu prawa do wolności i prawa do wyboru - powiedziała w Elblągu marszałek Sejmu Elżbieta Witek, mówiąc o pomyśle zakazu jedzenia mięsa i nabiału.

W niedzielę w Elblągu marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z mieszkańcami powiatów elbląskiego, braniewskiego, bartoszyckiego i lidzbarskiego.

Muszę powiedzieć, że (…) przed nami jest kolejna walka. Naprawdę potężna walka między cywilizacjami. Między cywilizacją, jaką znamy, opartą na chrześcijaństwie, na korzeniach chrześcijańskich, na prawie rzymskim, na kulturze greckiej, a cywilizacją zniewolenia człowieka, odebrania mu prawa do wolności i odebrania mu prawa do wyboru, powiedziała marszałek.

Otóż dowiadujemy się, że - i to nie jest żart - oni naprawdę chcą to zrobić: zakaz jedzenia mięsa, zakaz jedzenia nabiału, 8 sztuk odzieży w ciągu roku, zakaz używania samochodów spalinowych, najchętniej w ogóle nie mieć samochodu (…). To są hasła, które na prawdę musimy brać bardzo poważnie, bo to mówią prominentni politycy, szczególnie Platformy Obywatelskiej, a prezydent Warszawy powiedział, że jeśli PO wygra, to to zrobią jeszcze szybciej, mówiła.

Proszę sobie wyobrazić, oczami wyobraźni na chwileczkę spróbujmy znaleźć się w tej rzeczywistości: nie jemy mięsa, czyli znika hodowla, upada rolnictwo, a jak upada rolnictwo, to także zakłady, które są wokół rolnictwa skupione; jak kupujemy tylko 8 sztuk odzieży, to pada cały przemysł odzieżowy i wszystko, co jest z tym przemysłem związane; jeżeli nie ma samochodów, to padają zakłady produkujące samochody i wszystko, co się z tym wiąże. Zadaję sobie pytanie: jeśli te wszystkie zakłady znikną, zniknie rolnictwo, upadnie hodowla, to gdzie my będziemy pracować, a jak nie będziemy pracować, to z czego będziemy żyć” - wskazała Witek. Porównała ten schemat do schematu, jaki był w czasach pierwotnego komunizmu, kiedy wszystko miało być wspólne. „Czyli - jak zauważyła - nikt nie miał nic mieć”.