Rosjanie zostali uprzedzeni o wizycie prezydenta USA w Kijowie

Władze Rosji zostały powiadomione o wizycie prezydenta Joe Bidena w Kijowie na kilka godzin przed jego wyjazdem do ukraińskiej stolicy – powiadomił doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan.

Doradca podkreślił, że odwiedzając Kijów pomimo ryzyka, Biden chciał wysłać „jasny, jednoznaczny sygnał” w sprawie amerykańskiego poparcia dla Ukrainy i jedności Zachodu. W czasie wizyty prezydent USA zaznaczył, że USA będą wspierać Ukrainę „tak długo, jak będzie to potrzebne”.

To była historyczna wizyta, bez precedensu we współczesnej historii” – podkreślił Sullivan, zwracając uwagę na to, że na Ukrainie trwa wojna i wymagało to kompleksowych wysiłków w zakresie logistyki i bezpieczeństwa. Zaznaczył, że pomimo tego ryzyko w dalszym ciągu istniało.