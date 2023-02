Joe Biden w Polsce! Niemieckie media komentują

Po niespodziewanej wizycie w Kijowie, prezydent USA Joe Biden gości w Warszawie. Dla Polaków to więcej, niż przystanek w podróży. Liczą na uznanie za pomoc udzielaną Ukrainie w czasie wojny, a przede wszystkim na bezpieczeństwo, komentuje we wtorek Tagesschau, portal dziennika niemieckiej telewizji publicznej ARD.

Ambasador USA w Warszawie Mark Brzezinski nazwał Polskę „wielką potęgą humanitarną”.

To, jak gościcie Ukraińców w swoich domach i mieszkaniach, dajecie im schronienie, jedzenie, szkolnictwo, opiekę zdrowotną i wszystko, czego potrzebowali, by żyć i czuć się w Polsce jak w domu to piękna historia, ukazująca Polskę jako wielką humanitarną potęgę, stwierdził Brzezinski.

Jak przyznaje ARD, to Polacy - nie tylko rząd, ale społeczeństwo ze swoim osobistym zaangażowaniem – udzielili schronienia prawie 1,5 mln uchodźców z Ukrainy.

W Warszawie od wizyty Bidena „oczekuje się dwóch rzeczy: uznania i bezpieczeństwa” czego można spodziewać się podczas jego przemówienia we wtorek wieczorem, w trakcie spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą oraz w środę w wystąpieniu Bidena podczas szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki - wewnętrznej grupie NATO, zrzeszającej kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak przypomina Tagesschau, w kwestii bezpieczeństwa prezydent Duda już zapowiedział, że będzie rozmawiał z prezydentem Bidenem m.in. o przerzuceniu do Polski większej liczby wojsk amerykańskich, co byłoby zdaniem ekspertów właściwym krokiem.

Jeśli Amerykanie opierają swoją międzynarodową reputację na wspieraniu Ukrainy, to potrzebują do tego sojuszników. Polska wydaje się być najważniejszym sojusznikiem dla geopolitycznych interesów USA w Europie Środkowo-Wschodniej. My, Polacy, nie możemy zgodzić się na to, by być tylko tymczasowym magazynem amunicji. Powinniśmy dążyć do tego, aby nasze partnerstwo wzniosło się również na inny poziom technologiczny, ocenił ekspert ds. bezpieczeństwa prof. Artur Kozłowski.