Budowa elektrowni jądrowych w Polsce to dodatkowe korzyści dla gospodarki

Budowa i funkcjonowanie elektrowni jądrowych przełoży się na dodatkowe 1-2 proc. PKB polskiej gospodarki - powiedział PAP Adam Juszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodał, że ponad 50 proc. inwestycji realizowane ma być z pomocą naszych firm - to kontrakty nawet powyżej 100 mld zł.

W piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki poinformował, że „po ostatnich owocnych rozmowach z wiceprezydent USA Kamalą Harris i sekretarz energii Jennifer Granholm potwierdzamy realizację projektu jądrowego w sprawdzonej i bezpiecznej technologii WECNuclear”.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała w piątek na Twitterze, że „USA przekazały dzisiaj wszystkie uzupełniające dokumenty i wyjaśnienia uzgodnione w czasie spotkania w Waszyngtonie”. „Komplet materiałów wraz z uchwałą został przekazany na RM. Kolejny etap to projektowanie” - dodała.

Adam Juszczak z PIE zwrócił uwagę, że wybrany do polskiej elektrowni jądrowej AP 1000, to zaprojektowany przez amerykański Westinghouse reaktor lekkowodny ciśnieniowy (PWR) o mocy termicznej 3,4 GWt, „co przekłada się na blok o mocy elektrycznej ok 1,1-1,2 GWe”. „Technologia AP 1000 została wykorzystana przy budowie elektrowni w USA oraz w Chinach – w tym ostatnim wypadku także w formie większej odmiany AP 1000 - reaktorów CAP1400” - przypomniał Juszczak.