Biden: Będziemy bronić suwerenności i demokracji

Witaj Polsko, nasz wspaniały sojuszniku. Rok temu świat stanął przed możliwością upadku Kijowa. Kijów dumnie się trzyma i jest wolny - mówił prezydent USA Joe Biden podczas przemówienia w Warszawie

Rok temu świat stanął przed możliwością upadku Kijowa. Ale ja stamtąd wróciłem i mogę powiedzieć, że Kijów dumnie się trzyma, wysoko niesie głowę. Jest wolny. Kiedy Rosja dokonała inwazji, była to próba dla Ukrainy, cały świat został poddany próbie, wszystkie demokracje zostały poddane próby. Zagrożenie było proste, ale wielkie – czy będziemy silni, czy sojusznicy będą zjednoczeni. Rok potem znamy odpowiedź: Jesteśmy mocni i zjednoczeni. Świat nie odwróci wzroku - podkreślał prezydent USA - Będziemy bronić suwerenności narodów i demokracji. Putin się mylił. Naród ukraiński jest za mocny, a demokracje zjednoczone i silne. Zamiast finlandyzacji NATO Putin doczekał NATO-izacji Finlandii.

Biden w poniedziałek wieczorem przyjechał z Kijowa do Polski. We wtorek po godzinie 13 w Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania prezydentów Polski i USA w „wąskim gronie”. Następnie o 17:30 w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego Biden rozpoczął oficjalne przemówienie do narodu polskiego.

Putin wątpi w nasze stałe wsparcie Ukrainy; nasze wsparcie dla Ukrainy nie będzie zachwiane. Trzeba się przeciwstawiać apetytom autokraty. Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji - mówił Biden - Razem musimy upewnić się, że Ukraina będzie mogła się bronić. Stany Zjednoczone zebrały międzynarodową koalicję ponad 50 krajów, by dostarczyć kluczową broń i zaopatrzenie dla ukraińskich bojowników. (…) UE i jej państwa zwiększyły swoje zaopatrzenie na rzecz Ukrainy.

Biden zapewnił, że Rosja zapłaci cenę za swoje zbrodnie; a ci, którzy dopuścili się zbrodni, powinni być poddani karze.

Ukraińcy od lat stawiają czoła rosyjskiej agresji w Donbasie. Oddają życie za swoją ukochaną Ukrainę. Widziałem pomnik ludzi, którzy oddali życie za wolność tego kraju. (…) Polskie społeczeństwo pokazało swoją determinację w poparciu dla Ukrainy. Pierwsza Damo, kochamy panią, dziękujemy wszystkim. W ubiegłym roku odwiedziłem uchodźców, którzy przybyli do Warszawy. Widziałem ich twarze, wyczerpane, zmęczone. Dzieci zaniepokojone tym, że być może nigdy nie zobaczą swoich ojców. W tym najciemniejszym momencie naród polski zaoferował im schronienie. Wystarczyło popatrzeć na ich twarze. Razem upewnimy się, że Rosja zapłaci cenę za swoje zbrodnie — powiedział prezydent USA. Niech nikt nie ma wątpliwości, niech każdy członek NATO wie i niech Rosja wie, że atak na jednego członka NATO, oznacza atak na całe NATO. To święta przysięga obronienia każdej pędzi ziemi krajów NATO! — zapewnił prezydent Stanów Zjednoczonych.

Wśród zgromadzonych na miejscu byli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński, prezes PiS Jarosław Kaczyński, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Wiesław Kukuła, szef BBN Jacek Siewiera, wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk oraz sekretarze stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka oraz Piotr Ćwik i szef PO Donald Tusk.

Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki

W środę, z udziałem prezydenta USA odbędzie się szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli formatu zrzeszającego państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry. W spotkaniu weźmie także udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Podczas szczytu przywódcy będą rozmawiali o dalszym wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, o zbliżającym się szczycie Sojuszu w Wilnie, a także o dalszym wsparciu Ukrainy.

PAP/KG