Prezydent: Rosja chce stać się imperium. Nie ma na to zgody

Dziś patrzymy na płonącą Ukrainę. Widzimy obrazy jak z II wojny światowej. Rosja na powrót chce się stać imperium, chce niewolić narody. Nie ma na to zgody wolnego świata - mówił we wtorek prezydent RP Andrzej Duda

Prezydent przemawiał w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Prezydent Biden jest z dwudniową wizytą w Polsce. Wygłosi przemówienie do narodu polskiego.

Dziś patrzymy na płonące miasta, słyszymy straszliwe wieści o rosyjskim terrorze, widzimy zabitych ludzi, zamordowanych. (…) Rosja na powrót chce stać się imperium, realizować swoje ambicje niewolenia innych narodów. Nie ma na to naszej zgody, zgody wolnego świata. Prezydent USA dokonał spektakularnego gestu. Stanął w Kijowie, na ukraińskiej ziemi, tam gdzie toczy się wojna. Pokazał, że wolny świat i jego lider nie boją się niczego, że Ukraina nie jest sama. (…) To wielki znak. Jesteśmy wszyscy wspólnie cały czas przy Ukrainie, od samego początku — powiedział Andrzej Duda.

Wszyscy myśleli, że Ukraina padnie. Ukraina nie upadła do dzisiaj - przypomniał.

Dzięki bohaterstwu ukraińskich żołnierzy, ale także dzięki wsparciu, które dał Ukrainie wolny świat. Po to, by imperialne ambicje niewolenia innych narodów zostały ukarane, by nigdy więcej już się nie odrodziły. Ukraina musi zwyciężyć! Dlatego wspieramy Ukrainę. Dziękuję USA i wszystkim krajom NATO, które przesyłają pomoc na Ukrainę. Dziękuję również za to, że umacniają nasze bezpieczeństwo – stwierdził polski prezydent.

Wierzę, że ta brutalna pewność rosyjska zostanie na Ukrainie ukarana i zmiażdżona i Rosja ze wstydem będzie musiała ukraińską ziemię opuścić, że zwycięży Ukraina, że zwyciężą obrońcy Ukrainy, a ta przelana krew i straszliwa ofiara, którą ponosi naród ukraiński, zaowocuje – mówił Andrzej Duda.