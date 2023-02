"Razem przeciw tyranii" - reakcje na przemówienie Bidena

Prezydent Joe Biden spotkał się we wtorek w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą, a także m.in. premierem Mateuszem Morawieckim. Następnie, po godz. 17.30 wygłosił przemówienie w Arkadach Kubickiego pod Zamkiem Królewskim w Warszawie

W przemówieniu amerykański przywódca podkreślił m.in. zobowiązanie USA do wypełniania zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego i obrony każdej piędzi ziemi państw Sojuszu. Dodał też, że wsparcie USA dla Ukrainy nie będzie zachwiane.

Komentarze po przemówieniu

Premier Mateusz Morawiecki zareagował na przemówienie Bidena w mediach społecznościowych.

Z kolei w ocenie Piotra Müllera zapewnienie przez USA pokoju w Europie „to jest jasny sygnał do Moskwy”.

Dzisiaj Władimir Putin na pewno ma kolejny bardzo zły dzień, ponieważ widzi, że Sojusz Północnoatlantycki, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Polska są zjednoczone i nie będzie żadnej zgody na to, aby Rosja podejmowała swoje dalsze działania imperialne. Nie pozwolimy na odbudowanie imperium rosyjskiego, bo to jest marzenie Władimira Putina i nie będzie na to zgody ani Polski, ani Stanów Zjednoczonych, ani naszych sojuszników - dodał rzecznik rządu.

Ważne, że prezydent Joe Biden potwierdził zaangażowanie USA w tej części świata, a wsparcie Ukrainy w walce z rosyjskim okupantem jest celem całego Sojuszu - z kolei mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek po przemówieniu amerykańskiego przywódcy.