BILANS DNIA

Bez wątpienia dzisiaj (środa, 22 lutego) najważniejszym wydarzeniem dla Europy, świata, Polski było spotkanie na szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Zakończyło ono trzy niezwykłe dni – wizytę Joe Bidena w Kijowie, jego przemówienie i spotkania w Polsce i konsolidację NATO na wschodniej flance.

Rosja jest najpoważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla sojuszniczego bezpieczeństwa; będziemy nadal wzmacniać naszą postawę odstraszania i obrony na całej flance wschodniej NATO - oświadczyli przywódcy Bukareszteńskiej Dziewiątki. Zdecydowanie wsparli euroatlantyckie aspiracje Ukrainy.

W Warszawie odbył się szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. W spotkaniu tym wzięli udział także prezydent USA Joe Biden oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Prezydent USA Joe Biden przekazał mi sugestie co do sposobu działania w związku z tym, że jestem blisko, gdzie dzieją się ważne wydarzenia - podkreślił prezydent Andrzej Duda odnosząc się do swojej ostatniej rozmowy z Joe Bidenem przed jego wylotem z Warszawy.

_Pan prezydent powiedział po pierwsze, po raz kolejny zresztą, wczoraj w swoim wystąpieniu i dziś to powtórzył, że każda piędź ziemi NATO będzie broniona w przypadku jakiejkolwiek agresji, czyli twarda gwarancja artykułu 5 powtórzona z całą mocą - podkreślał Andrzej Duda.

W dzisiejszych czasach to nie są żarty. To jest poważna deklaracja, bardzo poważna, wygłaszana tu właśnie z Warszawy – powiedział Andrzej Duda.

Słowa prezydenta Joe Bidena, o tym, że Polska jest ważna dla USA tak, jak USA są ważne dla Polski, to nie tylko sygnał bezpieczeństwa, ale także ważny sygnał dla inwestorów, że w Polsce można bezpiecznie inwestować - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest święty i nienaruszalny. Oznacza on zobowiązanie względem każdego narodu, każdego państwa NATO- mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podczas szczytu B9 w Warszawie.

Pamiętając o tym, wyglądam z niecierpliwością naszej dyskusja nad kolejnymi działaniami tak, byśmy nasz Sojusz utrzymali jeszcze silniejszym, zdolnym do odstraszania agresji - dodał.

Chodzi nie tylko o wolność Ukrainy. Chodzi o wolność w ogóle - podkreślał Joe Biden. Prezydent USA mówił także, że od czasów II wojny światowej nie mieliśmy do czynienia z taką agresją, jaka ma obecnie miejsce na Ukrainie.

Jak informuje The Japan Times wizyta prezydenta USA w naszym kraju jest istotna także dla Dalekiego Wschodu! Japończycy zwracają uwagę na poparcie jakiego Polska od niemal roku udziela Ukrainie. Według komentatorów pokazuje to, że państwa naszego regionu są zdecydowane we wspieraniu zaatakowanego, ukraińskiego sąsiada. Japończycy zwracają uwagę na to, że Chiny, choć w sferze deklaracji utrzymują potrzebę pokoju, realnie wspierają Moskwę od miesięcy, co niepokoi władze w Tokio.

Minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu spotkał się w Nowym Jorku z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, którego wezwał do określenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę mianem ludobójstwa,podała w środę agencja BNS. Politycy omówili również sytuację w Mołdawii oraz plan pociągnięcia do odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko Ukrainie przedstawicieli rosyjskich władz.

Stało się jasne, że celem agresora jest zniszczenie państwa ukraińskiego oraz ukraińskiego narodu powiedział Urmas Reinsalu.

Szefowie MSZ państw grupy G7 potwierdzili we wtorek „niewzruszoną solidarność z Ukrainą”, potępili zbrodnie wojenne Rosji i podkreślili, że winni tych zbrodni, w tym Putin i rosyjskie przywództwo, powinni być pociągnięci do odpowiedzialności.

Nie może być bezkarności dla zbrodni wojennych i innych okrucieństw, w tym ataków na ludność cywilną i infrastrukturę, jak również operacje filtracyjne i przymusowe deportacje Ukraińców do Rosji – napisano w komunikacie po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw grupy w kuluarach Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Węgry grożą zablokowaniem przedłużenia unijnych sankcji na Rosję, które muszą być odnawiane co sześć miesięcy - poinformował w środę portal Politico. Według informacji, które portal uzyskał ze źródeł dyplomatycznych, Budapeszt domaga się usunięcia kilku nazwisk z listy sankcyjnej.

Prezydent Andrzej Duda zwołał na piątek, 24 lutego, na godzinę 12 posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego; zostaną na nim omówione bieżące wnioski dla bezpieczeństwa państwa związane z rosyjską inwazją na Ukrainę, także w kontekście konsultacji Prezydentów Polski i USA - przekazało BBN.

RO