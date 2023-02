Chiny dostarczą Rosji... drony kamikadze!

Analiza dokumentów Tomskiego Uniwersytetu Państwowego na Syberii, przewidujących utworzenie na tej uczelni centrum mobilizacyjnego, prowadzi do wniosku, że kolejna faza branki do rosyjskiej armii może się rozpocząć 22 lutego - powiadomił we wtorek niezależny kanał Możem Objasnit' na Telegramie