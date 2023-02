W sierpniu pierwszy konkurs na wsparcie sieci gazowych

W sierpniu zostanie ogłoszony pierwszy konkurs z programu FEnIKiS na inwestycje w inteligentne sieci gazowe o wartości 1,6 mld zł - poinformowała wiceminister resortu funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak w poniedziałek podczas Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno - Ciepłowniczego Powerpol 2023 zwróciła uwagę, że sektor energetyczny wsparcie finansowe może uzyskać nie tylko w programie FEnIKiS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko), ale również z programów regionalnych zarządzanych przez marszałków województw.

To również program Fundusze dla Polski Wschodniej kierowany do 6 regionów ściany wschodniej. To również środki, które będą do dyspozycji w programie Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki - wskazała wiceminister, dodając, że dotyczą one wsparcia związanego z „zazielenianiem przedsiębiorstw”, z gospodarką obiegu zamkniętego.

To wszystko w konsekwencji sprowadza się do kwestii związanych z energetyką, przybliżeniem neutralności klimatycznej - powiedziała Małgorzata Jarosińska - Jedynak.

Wiceminister przyznała, że potrzeby są ogromne.

Środki, które mamy do dyspozycji w ramach Polityki Spójności, już dzisiaj wiemy, że są niewystarczające, więc musimy skupić się na tych strategicznych projektach, na tych inwestycjach, które będą przede wszystkim gwarantować nam bezpieczeństwo energetyczne i niezależność energetyczną - podkreśliła Jarosińska - Jedynak.

Przypomniała, że Program FEnIKiS i pozostałe programy zostały przyjęte przez KE w tamtym roku. „W programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko, czyli największym programie w ogóle w Unii Europejskiej o wartości 25 mld euro, „6,1 mld euro to są środki, które będą dedykowane stricte do sektora energetycznego” - zaznaczyła.

Pierwsze nabory wniosków w każdym z programów, zarówno programów, regionalnych jak i krajowych są już na bieżąco ogłaszane. Jeśli chodzi o pierwszy konkurs na modernizację i rozbudowę inteligentnych sieci gazowych w ramach FEnIKiS, będzie on miał miejsce w sierpniu tego roku - 1,6 mld zł. Kolejny konkurs to IV kwartał bieżącego roku - modernizacja i rozbudowa inteligentnych sieci elektroenergetycznych - 1,2 mld zł - poinformowała Jarosińska-Jedynak.

Ponieważ KE nie zgadzała się na finasowanie infrastruktury gazowej przekonaliśmy ją do tego, żeby przy dochodzeniu do transformacji energetycznej finansować te sieci, ale z takim zastrzeżeniem, że będą to sieci, które będą też służyły do przesyłu gazu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii - powiedziała Jarosińska-Jedynak.

Dodała, że będzie też możliwość finasowania innowacyjnych rozwiązań związanych z energetyką, czyli biopaliw, wodoru oraz rozwoju sieci elektroenergetycznych i magazynów energii w związku z dużą liczą instalacji fotowoltaicznych. Obecnie jest już problem z ich podłączeniem do sieci elektroenergetycznej. „Kolejne źródło finansowania dla energetyki to program Wspólna Polityka Rolna” - wskazała wiceminister.

Jarosińska-Jedynek poinformowała również, że w założeniach, co najmniej 30 proc. środków, które pochodzą z Funduszu Spójności i 37 proc. środków pochodzących z Polityki Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma być przeznaczona na działania związane z klimatem ochroną środowiska, dążeniem do neutralności klimatycznej.

Wiceminister zauważyła, że ważne są też kwestia czasu wydatkowania środków z funduszy, który jest ściśle określony.

Szczególnie przy dużych inwestycjach, które wymagają dokumentacji, przygotowania, musimy brać pod uwagę te kwestie, które wynikają z reżimów czasowych - zaznaczyła wiceminister.

PAP/RO