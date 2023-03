Ruszyła pierwsza Akademia Wodorowa w Polsce. "Pewne rzeczy się kończą i to spotka paliwa kopalne"

W piątek 17 marca ruszyła pierwsza Akademia Wodorowa w Polsce. Program, który ma kształcić inżynierów realizujących zadania związane z rozwojem i zarządzaniem całym łańcuchem wartości technologii wodorowych.

Kluczowe znaczenie produkcji wodoru podkreślili prelengenci otwierający program Akademii Wodoru dla studentów.

Obecnie produkujemy 45 ton wodoru na godzinę. Pewne rzeczy się kończą i to spotka paliwa kopalne, powiedział Józef Węgrecki, PKN ORLEN

Komisja Europejska uruchomiła specjalny fundusz dla projektów wodorowych, którego budżet wynosi 800 mln euro.

Wodoru mamy tyle samo co cały świat, tylko trzeba go wyprodukować w taki sposób, by nie szkodził atmosferze, mówił Ireneusz Zyska, minister klimatu i środowiska, dodał Węgrecki.