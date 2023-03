Autor najpiękniejszej bramki ubiegłego roku podziękował za wsparcie Energi

Marcin Oleksy laureat prestiżowej nagrody The FIFA Puskas Award odwiedził dzisiaj Gdańsk, gdzie w tamtejszej siedzibie Energi z Grupy ORLEN podziękował za wsparcie, jakie firma udziela polskim Amp futbolistom

Marcin Oleksy, choć w środowisku piłkarskim był znany od lat do rangi światowej gwiazdy urósł kilka dni temu, kiedy zdobył prestiżową nagrodę FIFA dla autora najpiękniejszej bramki strzelonej przez piłkarza w 2022 roku. Gol z przewrotką, jaki zdobył w ligowym meczu Warty Poznań, której barwy reprezentuje na co dzień, pokonał trafienia takich gwiazd światowego futbolu jak Mbappe czy Leo Messiego.

Amp futbol pozwolił mi kontynuować swoją pasję, którą miałem przed wypadkiem. Całe życie grałem w piłkę, w swojej miejscowości uchodziłem za utalentowanego bramkarza. Dziś te umiejętności bramkarskie pozwalają mi strzelać takie gole, jak ten nagrodzony przez FIFĘ. W powietrzu mam po prostu „to coś”, a poza tym, cóż, „jestem trochę crazy” - żartował piłkarz podczas spotkania z mediami.

Pogoda ducha, fantastyczne poczucie humoru, ale też z jednej strony ogromna skromność z drugiej zaś świadomość swojej siły, także tej duchowej, to cechy które rzucają się w oczy przy pierwszym spotkaniu z naszą piłkarską gwiazdą.

Myślę, że wypadek i to, jak wróciłem po nim do normalnego życia, sprawił, że jestem chyba nie do złamania – mówił Oleksy. - Piłkarsko zresztą chyba też jestem najlepszy na świecie, pokonałem przecież Mbappe i Richarlisona – śmiał się podczas spotkania w Gdańsku.

Oleksy przyznał, że jego sukces to także efekt ciężkiej pracy, wielu treningów i wyrzeczeń, co jest domeną wielu naszych ampfutolistów. Jak sam zaznaczył, za żadne pieniądze nie zamierza opuszczać polskiej ligi, bo ta „amp” w przeciwieństwie do naszej „ekstraklasy”, jest jedną z najlepszych na świecie.

Pytanie, które padło z sali może było trochę żartobliwie, ale odpowiem całkiem poważnie. Jeżeli spojrzymy na statystyki, to okaże się, że my ampfutboliści robimy podczas meczu więcej kilometrów niż nasi koledzy z ekstraklasy. Dlaczego? Bo my wkładamy w to serce, a oni… sam nie wiem, co oni wkładają w swoją grę, ale mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni – mówił Oleksy z przekąsem o naszych „zawodowcach”.

Jednocześnie Oleksy podziękował Enerdze za wparcie, którego firma udziela naszym amppiłkarzom. Do podziękowań przyłączył się obecny podczas dzisiejszego spotkania Michał Wieczorek, który zauważył, że dzięki temu wsparciu, nasza liga już jest jedną z najlepszych na świecie.

Jak przyznał Wieczorek sukces Oleksego już napędza tę dyscyplinę. Po ogłoszeniu wyników od razu zgłosiło się do niego mnóstwo osób, które chciałyby spróbować swoich sił. Swojego podziwu dla naszego piłkarza nie kryli również włodarze Energi: prezes zarządu Zofia Paryła, oraz wiceprezesi – Adrianna Sikorska i Michał Perlik.

Oglądałam tę bramkę kilkadziesiąt razy i do teraz przechodzą mnie ciarki – stwierdziła Paryła.

Z kolei Adrianna Sikorska podziękowała za wsparcie dla naszej reprezentacji prezesowi Grupy ORLEN Danielowi Obajtkowi, który osobiście zabiegał o rozwój tej dyscypliny.

Prezesowi Obajtkowi od początku zależało na tym, żeby wesprzeć naszych zawodników, stąd jeszcze radośniej możemy świętować ich sukcesy – powiedziała Sikorska.

Energa jako pierwszy tak duży podmiot zaangażowała się we wsparcie Reprezentacji w Ampfutbolu.

Zaangażowanie Energi w Amp Futbol daje sygnał światu, że osoby niepełnosprawne powinny być traktowane tak jak pełnosprawne. Marzenia nie mają barier. Sponsoring reprezentacji Polski w Amp Futbolu trwa od 2018 roku. W tym czasie do wspieranych inicjatyw dołączył projekt Junior Amp. Reprezentacja w ciągu 8 lat od powstania uplasowała się w światowej czołówce. Projekt Junior Amp dopełnia tę misję, umożliwiając realizowanie piłkarskiej pasji przez udział w bezpłatnych, regularnych i profesjonalnych zgrupowaniach i szkoleniach piłkarskich oraz meczach międzynarodowych.

