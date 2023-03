Sportowa frajda, moc nagród i dobra zabawa z Drużyną Energii

Startuje kolejna odsłona Drużyny Energii. Edukacyjno-sportowy projekt zainicjowany przez Energę z Grupy ORLEN aktywizuje młodzież z całej Polski do ćwiczeń i pokazuje, że sport może łączyć i wyzwalać dodatkowe pokłady energii

Uczniów do ćwiczeń będą zachęcać znani i lubiani sportowcy, reprezentanci kraju i medaliści olimpijscy. Setka szkół, która nagra filmy o największej sportowej mocy, otrzyma zestawy strojów sportowych. Do czterech placówek, które osiągną najlepsze wyniki we wszystkich konkurencjach, trafią czeki na wyposażenie sali gimnastycznej o wartości 10 tys. zł. każdy. Ich reprezentacje wezmą też udział w pełnej atrakcji 2-dniowej wycieczce do Gdańska i rywalizacji o tytuł Drużyny Energii 2023.

Coraz więcej uczniów nie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego. Powody takiego zachowania są bardzo różne, ale najczęstszym jest spadek sprawności ruchowej i ogólna niechęć do wysiłku fizycznego. Dodatkowo w ostatnich pandemicznych latach młodzież doświadczyła wielu ograniczeń w kontakcie z innymi, które wynikały z izolacji społecznej. Komunikując się głównie przez media społecznościowe, młodzi ludzie zaniedbywali bezpośrednie relacje, nawiązywanie i pogłębianie bliskich kontaktów z przyjaciółmi, rodziną, kolegami i koleżankami z klasy. Drużyna Energii chce odwrócić te tendencje i zachęcić młodzież do wspólnych działań, prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz pogłębiania relacji z rówieśnikami w świecie rzeczywistym.

Inne oblicze wychowania fizycznego

Drużyna Energii to akcja skierowana do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Aby zgłosić udział należy przygotować trwający maksymalnie 150 sekund film ukazujący sportowy charakter placówki i zarejestrować go poprzez stronę DruzynaEnergii.pl. Setka szkół, które przygotują najwyżej ocenione filmy, otrzyma zestawy strojów sportowych. Placówki startujące po raz kolejny mogą również przygotować film zgłoszeniowy i wziąć udział w rywalizacji o stroje sportowe lub tylko zaakceptować regulamin 6. edycji projektu i automatycznie zakwalifikować się do kolejnej rundy.

W etapie sportowym wszyscy uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia przygotowane przez ambasadorów. Szkoła otrzyma punkty za każdego ucznia, który wykona zadanie konkursowe. W ostatecznym rozrachunku będzie liczyło się zaangażowanie jak największej liczby młodzieży i regularne wykonywanie wszystkich ćwiczeń, jakie pojawią się na stronie DruzynaEnergii.pl.

Magnesem, który przyciąga młodych ludzi do Drużyny Energii są znani i utytułowanych sportowcy. Dlatego do projektu staramy się zapraszać gwiazdy polskiego sportu, licząc, że możliwość ich poznania będzie dla młodzieży inspiracją i przygodą, którą zapamiętają na całe życie – mówi Justyna Kruszewska, dyrektor Departamentu Marketingu Energi SA.

Projekt realizowany jest nieprzerwanie od 5 lat, a jego kolejne edycje udowadniają, że nauczyciele i młodzież z całej Polski chcą i lubią aktywność fizyczną. W zeszłym roku razem z Drużyną ćwiczyło prawie 200 placówek, a łącznie od początku akcji około 70 tys. uczniów z ponad 700 szkół.

Źródła energii symbolami drużyn

Grupie ORLEN, a zwłaszcza Enerdze będącej jej częścią, bardzo bliska jest troska o środowisko i ochronę klimatu, dlatego w tym roku Drużyna Energii chce zwrócić uwagę młodzieży na podstawowe źródła zielonej energii, z jakich możemy korzystać na naszej planecie. Są to woda, wiatr, słońce oraz energia ziemi i takie też będą nazwy czterech drużyn w nowej edycji sportowej akcji. Piątą, ostatnią drużyną, jest drużyna serca, którą cechuje zaangażowanie w działanie, harmonia i równowaga wynikająca z połącznia sił wszystkich źródeł oraz międzyludzkiej dobrej energii.

Wykorzystywanie energii słonecznej, wiatrowej czy wodnej jest ważne dla niezależności energetycznej naszego kraju, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń na świecie. Dzięki coraz większej dostępności nowoczesnych rozwiązań OZE dla gospodarstw domowych oraz zmianie swoich codziennych nawyków na mniej energochłonne, dziś każdy może mieć pozytywny wpływ na oszczędzanie zasobów naturalnych i wytwarzanie zielonej energii.

Znani i lubiani sportowcy

Grono ambasadorów nowej edycji Drużyny Energii będą tworzyć zarówno jej wieloletni orędownicy, jak i nowe twarze. Jak co roku będą to sportowcy z różnych dyscyplin, takich jak koszykówka, piłka nożna czy żeglarstwo. Utytułowani zawodnicy będą stanowić dla młodzieży wzór do naśladowania i motywację do intensywnych treningów.

Drużyna wody

Agnieszka Skrzypulec (żeglarka i kapitan drużyny)

Piotr Myszka (windsurfer)

Michał Krasodomski (żeglarz)

Drużyna słońca

Piotr Renkiel (selekcjoner reprezentacji Polski koszykówki 3x3 i kapitan drużyny)

Magdalena Szymkiewicz (koszykarka)

Szymon Rduch (koszykarz)

Drużyna wiatru

Jakub Zawistowski (wicemistrz Europy OCR Ninja Track i kapitan drużyny)

Katarzyna Wilczek (piłkarka ręczna)

Adam Hrycaniuk (koszykarz)

Drużyna ziemi

Przemysław Świercz (ampfutbolista i kapitan drużyny)

David Stec (piłkarz nożny)

Karol Czubak (piłkarz nożny)

Drużyna serca

Aleksandra Żelazo (trenerka fitness i kapitan drużyny)

Artur Siódmiak (wicemistrz świata z 2007 roku w piłce ręcznej)

Marcin Oleksy (ampfutbolista)

Specjalne lekcje WF-u z ambasadorami

Drużyny, które osiągną najlepsze wyniki, otrzymają vouchery na wyposażenie sali gimnastycznej o wartości 10 tys. oraz pulę nagród indywidualnych dla najbardziej zaangażowanych zawodników i opiekuna projektu. Cztery najlepsze szkoły zostaną odwiedzone przez ambasadorów, którzy poprowadzą niezapomnianą lekcję WF-u dla wszystkich uczniów. Ostatnim etapem będzie obfitujący również w pozasportowe atrakcje finał w Gdańsku.

Czytaj też: Jacek Sasin: „To porównywalne z hitlerowskimi Igrzyskami w Berlinie”

Energa/KG