Polski ampfutbolowiec z szansą na prestiżową nagrodę

To historyczny moment. Po raz pierwszy do prestiżowej nagrody FIFA Puskás Award, która przyznawana jest strzelcom najpiękniejszych goli, został nominowany Polak

Doceniona przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej bramka Marcina Oleksego padła podczas rozgrywek PZU Amp Futbol Ekstraklasy. PZU, partner strategiczny Amp Futbol Polska, zachęca do oddania głosu na polskiego zawodnika, przedstawiciela ampfutbolu. Teraz wszystko jest w rękach kibiców.

Kibice mają okazję doświadczyć pięknej, sportowej historii. Bramka strzelona przez Marcina Oleksego w listopadzie 2022 roku w meczu Warty Poznań ze Stalą Rzeszów, rozegranego w Bielsku-Białej w ramach PZU Amp Futbol Ekstraklasy, została dostrzeżona w środowisku piłki nożnej. Piłkarz ampfutbolowej reprezentacji i zawodnik Warty Poznań został za nią nominowany do nagrody im. Ferenca Puskása, która od 2009 roku przyznawana jest przez FIFĘ strzelcowi najpiękniejszego gola minionego roku. Oceniając spektakularne bramki bierze się pod uwagę m.in. odległość, z jakiej została ona zdobyta, technikę strzału i intencjonalność trafienia - gol nie może być strzelony przypadkiem. Znaczenie ma także to, czy zawodnik, który ją strzelił postępuje zgodnie z zasadami fair-play. Pierwszy raz wśród 11 wyróżnionych strzelców znalazł się reprezentant Polski. Teraz to, czy Marcin Oleksy znajdzie się w ścisłej trójce plebiscytu zależy od kibiców. Do 3 lutego br. każdy może oddać na niego głos na stronie https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/puskas-award?utm_campaign=cb.

W tym roku wśród 11 nominowanych zawodników znaleźli się m.in. Kylian Mbappe, Mario Balotelli, Theo Hernandez czy piłkarka Amandine Henry. Ranga plebiscytu jest bardzo wysoka. FIFA Puskás Award zdobywali do tej pory tacy wybitni piłkarze, jak np. Cristiano Ronaldo, Neymar, Olivier Giroud czy Zlatan Ibrahimović, a mimo siedmiu nominacji jeszcze nie udało się jej zdobyć Leo Messiemu.

Teraz nagroda może trafić do Polaka, który pokazuje światu, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą, aby osiągać w życiu wybitne rzeczy.

Reprezentanci ampfutbolu, których wspieramy od 2021 roku, pokazują nam, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Są dla nas dowodem na to, że nawet z trudnych życiowych doświadczeń można wyjść znacznie silniejszym i osiągać sukcesy na światową skalę. Ich postawa, pracowitość i zaangażowanie na boisku powodują, że jeszcze niedawno mało znana dyscyplina sportu, jaką jest ampfutbol, stale zyskuje na popularności. Każdy mecz z udziałem ampfutbolistów jest emocjonującym widowiskiem. Cieszymy się, że doceniona przez FIFĘ bramka została strzelona podczas rozgrywek PZU Amp Futbol Ekstraklasy. Życzymy Marcinowi Oleksemu, aby znalazł się w ścisłym gronie strzelców trzech najpiękniejszych bramek 2022 roku i zachęcamy do głosowania na Polaka. Dla nas już jest zwycięzcą - mówi Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Marcin Oleksy stracił nogę w 2010 roku, kiedy miał zaledwie 23 lata. W trakcie pracy przy robotach drogowych wjechał w niego rozpędzony samochód. Dla młodego piłkarza amputacja kończyny była tragedią. Na szczęście dzięki wsparciu bliskich i ogromnej, własnej determinacji wrócił do sportu, początkowo jako trener. Jego przygoda z ampfutbolem rozpoczęła się w 2019 roku. W 2021 roku został okrzyknięty odkryciem Sezonu PZU Amp Futbol Ekstraklasy. Był także jednym z kluczowych zawodników reprezentacji Polski na zeszłorocznym mundialu w Turcji. Jest zawodnikiem ampfutbolowej Warty Poznań oraz piłkarzem reprezentacji Polski.

Ampfutbol dał mi drugie życie, nie tylko te piłkarskie. Piłka od zawsze była moją pasją i dawała mi dużo szczęścia. Teraz mogę nie tylko znowu grać, ale grać w reprezentacji Polski, o czym zawsze marzyłem - mówi Marcin Oleksy. - My zawodnicy, dzięki ampfutbolowi możemy pokazywać również, że niepełnosprawność nie istnieje i ta nominacja jest na to najlepszym przykładem”.

Amp Futbol (od ang. Amputee Football) to odmiana piłki nożnej, w której na boisku występują zawodnicy po jednostronnej amputacji lub z wadą wrodzoną kończyny dolnej oraz bramkarze bez jednej ręki. W drużynie ampfutbolowej gra 7 osób - 6 zawodników i bramkarz, a trwające 50 minut spotkanie (dwie połowy po 25 minut) prowadzi dwóch sędziów. Podczas gry zawodnicy wspierają się na kulach, które są traktowane jako przedłużenie ręki i nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z piłką. W trakcie gry nie wolno korzystać z protez.

PZU rozpoczął współpracę z Amp Futbol Polska w 2021 roku. Największy polski ubezpieczyciel jako partner strategiczny wspiera różne projekty ampfutbolowe. Jest sponsorem tytularnym PZU Amp Futbol Ekstraklasy i projektu PZU Futbol Plus, a także wspiera reprezentację Polski Amp Futbol oraz młodych zawodników z Junior Amp Futbol. Kibicował już zawodnikom w rywalizacji o tytuł Mistrza Europy w Amp Futbol EURO Kraków 2021 oraz podczas Mistrzostw Świata w 2022 roku. Teraz zachęca do głosowania na Marcina Oleksego na https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/puskas-award?utm_campaign=cb.

Z 11 nominowanych w tym roku goli poprzez głosowanie kibiców na ww. stronie zostanie wybrana finałowa trójka, z której później komitet wybierze zwycięzcę. Wręczenie nagrody FIFA Puskás Award 2022 odbędzie się 27 lutego. Na Gali FIFA w Zurychu pojawią się tego dnia najlepsi piłkarze z całego świata. Mamy nadzieję, że wśród nich nie zabraknie Marcina Oleksego oraz Roberta Lewandowskiego, który po raz trzeci z rzędu ma szansę zdobyć nagrodę w kategorii The Best FIFA Men’s Player.

PZU/KG