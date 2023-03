Premier: "Musimy śmiało patrzeć w przyszłość"

Musimy śmiało patrzeć w przyszłość, tworzyć strategie dalszej naprawy Rzeczypospolitej; to, co udało nam się do tej pory zrobić, to dobry fundament na przyszłość, ale to jedynie część naszych wielkich planów - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas kongresu Stowarzyszenia OdNowa.

Kongres rozpoczął się w południe w Warszawie. Oprócz premiera Morawieckiego biorą w nim udział m.in. wicepremierzy: szef MON Mariusz Błaszczak, szef MKiDN Piotr Gliński oraz szef MAP Jacek Sasin.

Premier wskazał, że „OdNowa to bardzo dobra nazwa dla ruchu politycznego, który stanowi nieodzowną część polskiej Zjednoczonej Prawicy, patriotycznej prawicy”. Jak mówił, obóz ten „zerwał z tym wszystkim, co było niedobre w czasach II Rzeczypospolitej”.

Podkreślił, że dzieło naprawy Rzeczypospolitej to „dzieło żmudne, trudne i wymagające wielu wysiłków i dłuższego czasu”. „Dlatego musimy śmiało patrzeć w przyszłość, tworzyć plany, strategie dalszej naprawy Rzeczypospolitej, bo to, co udało się nam do tej pory zrobić, to dobry fundament na przyszłość, ale to jedynie część naszych wielkich planów, które mają Rzeczpospolitą uczynić silną, suwerenną, jeszcze bardziej sprawiedliwą i solidarną” - powiedział szef rządu.

Jak dodał, kiedyś często mówiło się, że polityka może być tylko prawicowa albo lewicowa, a najważniejsze jest to - jak wskazał - „czy idziemy do przodu, czy stoimy w miejscu”.

„W III Rzeczypospolitej cofaliśmy się bądź staliśmy w miejscu, a jeśli szliśmy do przodu, to ślimaczym tempem. To musiało się zmienić i w wielu obszarach się zmieniło i to, patrząc w przyszłość, musi się dalej zmieniać” - zaznaczył Morawiecki.

Stowarzyszenie OdNowa zostało założone w 2021 roku przez polityków związanych w przeszłości z Porozumieniem Jarosława Gowina. Po dymisji Gowina i odejściu jego współpracowników z koalicji rządzącej, we wrześniu 2021, roku Marcin Ociepa oraz posłowie: Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy powołali stowarzyszenie OdNowa RP. Niedługo potem szef PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że zawarta została umowa polityczna między PiS a OdNową o współpracy we wspólnym klubie.

