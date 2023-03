W wielu francuskich miastach trwają protesty i demonstracje przeciwko rządowemu projektowi reformy podnoszącemu wiek emerytalny z 62 do 64 lat

We wtorek niektórych miejscach policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Na ulicach, według szacunków MSW, miało wyjść 1,4 mln demonstrantów; według związków może być ich nawet 2 mln.

Reuters/KG