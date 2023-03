Lubisz awokado? To dobrze

Choć ze smaku awokado możemy cieszyć się przez cały rok, to jednak okazuje się ono mieć więcej dobroczynnych działań w czasie zimy

Czemu zimą?

Według naukowców zwłaszcza zimą nasza skóra ma tendencje do przesuszania się oraz podrażniania. Oczywiście zapobiec temu możemy na wiele sposób, w tym korzystając ze specjalnych, tłustych kremów. Są jednak także inne, równie dobre, o ile nie lepsze sposoby. Jednym z nich jest spożywanie awokado. Składa się ono z dużej ilości tłuszczy jednonienasyconych oraz korzystnej proporcji kwasów omega-3 do omega-6 (natłuszczających skórę), polifenoli (wymiatanie wolnych rodników, opóźnienie procesów starzenia) oraz witaminy C (stymulującej produkcję kolagenu) pomagających w utrzymaniu zdrowia naszej skóry.

Jak wynika z badań z Journal of Cosmetic Dermatology spożywanie awokado przez okres ośmiu tygodni pozwala poprawić elastyczność oraz jędrność skóry.

Ale ile jeść? Otóż w zupełności wystarczy już połówka lub jedno całe dziennie. Spożywanie dobrej jakości tłuszczy każdego dnia wydaje się być konieczne, jeżeli zależy nam na zdrowej i młodej skórze.

Jak wykorzystać awokado?

Owoc ten sam w sobie jest mdły i mało wyrazisty, dlatego nie jest idealny do jedzenia solo. W tego powodu przyrządza się z niego wiele rozmaitych dań. Awokado świetnie wypada w połączeniu z ugotowanymi na twardo jajkami, szczypiorkiem oraz solą i pieprzem. Taką pastę z powodzeniem możemy jeść z miski lub nakładać na kanapki. Równie dobrze pasuje jako dodatek do tostów. Wystarczy, że pokroimy je na plastry, a na nie nałożymy jajko z rozpływającym się żółtkiem jajka. Oprócz tego nadaje się jako składnik koktajli czy sałatek. Gdy zostanie nam jego za dużo, to dobrze jest je skropić sokiem z cytryny oraz zawinąć w folie aluminiową i włożyć do lodówki. Natomiast kupując awokado w sklepie, wybierajmy te, które nie są ani za miękkie, ani za twarde. Po naciśnięciu skórki powinna ona wrócić do swojego pierwotnego kształtu. Nie powinno ono mieć także żadnych zabrudzeń czy zabarwień, a raczej być w jednolitym kolorze, odpowiednim na danej odmiany.

