Na śniadanie... awokado

Ze śniadaniami jest tak, że zazwyczaj mamy w menu określone produkty czy potrawy, które spożywamy na pierwszy posiłek

Są to najczęściej płatki owsiane lub śniadaniowe, jajka, mleko, pieczywo, wędlina, warzywa, takie jak pomidor czy ogórek, ser lub naleśniki i omlety. Stosunkowo rzadko jednak kładziemy na swój talerz awokado. Na szczęście wraz z coraz to większą popularyzacją diet roślinnych oraz szeroko pojętego zdrowego stylu życia, owoc ten coraz częściej wkładamy do koszyka. I jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż awokado, to jeden z najzdrowszych i najlepszych śniadaniowych wyborów.

Co znajduje się w awokado?

Jedną z głównych przyczyn, dla których Polacy nie tak często, jak inne narody sięgają po awokado, jest brak wiedzy, jak prawidłowo wykorzystać ten owoc. Na szczęście podpowiemy, co niezwykłego można zrobić z awokado. Ale najpierw przyjrzyjmy się jego wartościom odżywczym.

Awokado znane i cenione jest przede wszystkim ze względu na dużą zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych obniżających poziom cholesterolu LDL oraz zmniejszających ciśnienie krwi i wspomagających proces odchudzania. W 100 g znajdziemy tam około 160 kcal, w tym 15 g tłuszczu, 7 g węglowodanów i 2 g białka. Owoc ten jest również zasobny w witaminy oraz składniki mineralne. Są to głównie witaminy A, C, E, K i H, a także witaminy z grupy B, takie jak B1 (tiamina) i B2 (ryboflawina). Natomiast wśród pierwiastków królują wapń, miedź, żelazo, mangan, potas i fosfor, stąd awokado polecane jest jak stały element codziennej diety, ze względu na duże walory zdrowotne. W towarzystwie lepiej - Na śniadanie nie możemy jednak spożywać samego awokado. Z tego powodu, awokado świetnie łączy się z płatkami owsianymi. Są one zasobne w węglowodany złożone, błonnik pokarmowy, a szczególnie jego rozpuszczalną formę – beta-glukany. Ponadto owies zawiera sporo białka roślinnego (12g/100g) oraz „dobrego” tłuszczu. Co więcej, oba te produkty świetnie się uzupełniają nie tylko w smaku, ale także pod kątem wartości odżywczych. Wykazują też bardzo zbliżone działanie prozdrowotne, to znaczy także skutecznie obniżają poziom cholesterolu LDL, zapobiegają rozwojowi miażdżycy, sycą i wspierają odchudzanie.

Równie dobrze pasują jajka, będące zarazem źródłem pełnowartościowego białka, skarbnicą witamin oraz minerałów i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 oraz omega-6, odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój mózgu oraz układu nerwowego. Do śniadania z awokado warto także uwzględnić pełnoziarniste pieczywo.

Jak wykorzystać awokado?

Aby sprawić, żeby nasze śniadanie było kompletne, należy uwzględnić wszelkie grupy produktów, w taki sposób, aby taki posiłek był dobrze zbilansowany pod kątem makro- oraz mikroelementów. Idealnym dodatkiem do awokado są dla przykładu jajka. Wystarczy je ugotować na twardo, a następnie zgnieść widelcem, dodać uprzednio obrane i rozgniecione awokado, przyprawić solą i pieprzem oraz ewentualnie dać łyżeczkę majonezu dla smaku. Taką pastę możemy zjeść prosto z miski lub położyć na świeży i chrupiący chleb.

Równie ciekawym i samczym pomysłem są tosty. Jajka należy ugotować w koszulkach, a potem wyłożyć na dopiero co wyjęty z tostera chleb tostowy. Ale najpierw powierzchnię chleba należy wyłożyć pokrojonym w plasterki awokado. Nieco bardziej ekstrawaganckim daniem jest tak zwane „avocado bowl”. Aby to przygotować powinniśmy ugotować woreczek ryżu lub kaszy. Potrzebować będziemy też jednego ugotowanego na twardo jajka, świeżego ogórka, czerwonej papryki, konserwowej ciecierzycy oraz kukurydzy i pomidorków koktajlowych. Na spód miski kładziemy ugotowany ryż lub kasze, potem warstwa po warstwie układamy poszczególne składniki, pamiętając, aby jajko oraz awokado były na samej górze. Całość należy także polać dresingiem z oliwy z oliwek i doprawić według uznania.

Filip Siódmiak