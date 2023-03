"Nie ogłaszamy końca podwyżek" - Szef NBP o stopach procentowych

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie ogłosiła zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych i pozostaje w trybie „wait and see”, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński

Nie ogłaszam dzisiaj - bo Rada nie podjęła wczoraj takiej decyzji - o zakończeniu cyklu podwyżek. Nadal zostajemy w tym samym punkcie: wait and see. Patrzymy, analizujemy, pozostawiamy sobie furtkę, że gdyby wydarzenia poszły w złym kierunku i inflacja by skoczyła w górę, to otwieramy sobie drogę do podwyżek stóp - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.