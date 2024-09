Obniżka stóp procentowych? Padła konkretna data

PKO Bank Polski zakłada powrót do obniżek stóp procentowych w lipcu 2025 r., choć widzi ryzyko, że powrót do obniżek mógłby nastąpić już przed końcem I kw. 2025 r.

„Choć dostrzegamy oznaki złagodzenia stanowiska części RPP, sądzimy, że jest ono spójne z naszym dotychczasowym scenariuszem, zakładającym powrót do obniżek stóp procentowych w lipcu 2025. W naszej ocenie, scenariusz ten stanowi złoty środek pomiędzy uwarunkowaniami makroekonomicznymi, które uzasadniałyby obniżki na początku 2025 (uwzględniając w szczególności normalizację polityki pieniężnej w USA i strefie euro), a wyrażaną dotychczas niechęcią większości RPP do obniżania stóp procentowych (przy braku znaczących zmian w komunikatach po posiedzeniach RPP). Widzimy jednak ryzyko, że powrót do obniżek mógłby nastąpić już przed końcem I kw. 2025” - czytamy w „Kwartalniku Ekonomicznym” banku.

Ekonomiści banku oceniają, że polityka pieniężna w Polsce pozostaje wyraźnie restrykcyjna na tle historycznym.

Zgodnie z prognozami RPP, inflacja w górę

Po okresie niskiej, oscylującej w pobliżu celu, inflacji w I poł. 2024, latem odnotowano jej wyraźny wzrost na skutek częściowego odmrożenia cen energii. Do końca 2024 inflacja pozostanie w okolicy 5% r/r i osiągnie szczyt w I kw. 2025. Deklaracje ze strony przedstawicieli rządu pozwalają zakładać, że zamrożenie cen energii zostanie przedłużone na 2025, w związku z czym w najwyższym punkcie inflacja wyniesie ok. 5,5%, o blisko 1 pkt proc. mniej niż w scenariuszu alternatywnym bez mrożenia cen energii” - wskazali w raporcie.

Mniej na płacę minimalną

Wyraźnie niższa niż w 2024 skala wzrostu płacy minimalnej oraz waloryzacji płac w sferze budżetowej w 2025, będą osłabiać presję płacową w całej gospodarce, dodali.

Powyższe czynniki oddziałują korzystnie na perspektywy inflacyjne. Większe ryzyko dla procesów inflacyjnych widoczne jest natomiast po stronie polityki fiskalnej, która zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2025 ma być bardziej ekspansywna niż wcześniej zakładano. Jednocześnie zmianie uległy warunki stawiane przez Prezesa NBP, które mogłyby uzasadniać dyskusję o obniżkach stóp procentowych. Jest to teraz zakończenie wzrostu inflacji oraz jej trwały spadek widoczny w projekcji NBP - wcześniejszym warunkiem był powrót lub bliska perspektywa powrotu inflacji do celu - napisali w „Kwartalniku”.

Będą działania osłonowe cen energii, będzie możliwa szybsza obniżka stóp procentowych

Prezes NBP zasugerował, że do pierwszej obniżki mogłoby dojść w połowie 2025, natomiast przedłużenie działań osłonowych w zakresie cen energii przyspieszyłoby dyskusję na ten temat, wskazali także.

Czynniki niepewności

Główne czynniki niepewności dla prognozy stóp procentowych to: (1) kształt funkcji reakcji RPP; (2) skala wzrostu inflacji w II poł. 2024, a następnie tempo dezinflacji w 2025; (3) obniżki stóp Fed i EBC; (4) kształtowanie się kursu PLN, wymieniono też w raporcie.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

