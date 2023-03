Waldemar Buda o programie PO: To pomysł pozbawiony jakiejkolwiek racjonalności

Propozycja Platformy Obywatelskiej jest pozbawiona jakiejkolwiek racjonalności - powiedział w piątek Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda w wywiadzie dla portalu wGospodarce.pl. Tematem rozmowy był nowy program PO dotyczący rynku nieruchomości w Polsce.

Nowy program PO zakłada:

- Kredyt 0 proc. o maksymalnej wartości 600 tys. zł dla osób do 45 roku życia

- Wsparcie najmu: dopłata 600 zł dla gospodarstw domowych, które nie mają żadnej własności

- Doprowadzenie pustostanów do używalności: 60 tys. mieszkań komunalnych

Joanna Buczyńska: Nowy program PO zapowiada „Kredyt hipoteczny zero procent dla tych, którzy kupią mieszkanie na rynku pierwotnym. Rząd ma spłacać odsetki. ” - co Pan Minister o tym sądzi?

Waldemar Buda: To pomysł świadczący o tym, że opozycja nie ma żadnych ekspertów, którzy mogliby im doradzić, jak przygotować rozwiązania mieszkaniowe. Jest to propozycja pozbawiona jakiejkolwiek racjonalności. Nigdy nie jest tak, że kredyt może mieć zerowe oprocentowanie. Zawsze występuje jakiś koszt pieniądza. To absolutnie populistyczna propozycja, którą krytykują prawie wszyscy eksperci zajmujący się rynkiem mieszkaniowym w Polsce.

Joanna Buczyńska: Platforma Obywatelska mówi: „Chcemy dopłacać 600 zł dla gospodarstw domowych, które nie mają żadnej własności. Te 600 zł będzie można albo potraktować jako pomoc w opłaceniu czynszu, albo będzie można odkładać je na specjalnym koncie, by mieć w przyszłości, np. na wkład własny, albo inne rozwiązanie mieszkaniowe.”

Waldemar Buda: Takie rozwiązania doprowadziłaby do tego, że ceny mieszkań byłyby wyższe. Jeżeli dziś koszt najmu to np. 2,5 tys. zł, to po wprowadzeniu dopłaty w wysokości 600 zł, byłoby to 3,1 tys. zł. W propozycji PO nie pojawiły się też żadne kryteria przyznawania takiej pomocy. To fatalny pomysł.

Joanna Buczyńska: „Liczba wniosków, które otrzymają pozytywną decyzję dot. kredytu 0 proc., będzie dostosowana do podaży mieszkań” – czy to nie spowoduje wykluczenia tych, którzy chcą kupić mieszkanie z rynku wtórnego?

Waldemar Buda: Budżet państwa nie ma wskazanych źródeł finansowania. To by oznaczało wydatki na poziomie kilkudziesięciu miliardów złotych, zaś polityka mieszkaniowa PO nigdy nie przekraczała nawet kilkuset milionów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, kto to mówi i jakie ma dokonania w polityce mieszkaniowej, to ten program można spokojnie nazwać „zero” i nic więcej do niego nie dodawać. Największym sukcesem polityki mieszkaniowej Donalda Tuska jest to, że tysiące ludzi jest uwikłanych w kredyty frankowe.

Joanna Buczyńska