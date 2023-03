Rzeczkowska: Nie licytujemy się, kto więcej pomaga

Polska nie licytuje się z innymi krajami na rozmiar pomocy dla Ukrainy; najważniejsze jest, żeby ta pomoc płynęła - podkreśliła we wtorek minister finansów RP Magdalena Rzeczkowska w Brukseli

Nie licytujemy się, kto więcej pomaga, kto więcej dał środków, bo ważne jest, żeby ta pomoc płynęła i żeby być cały czas w gotowości do dalszych działań. Jeśli chodzi o zaangażowanie Polski, to ono jest bardzo kompleksowe. To nie są tylko wydatki rządu. To są wydatki osób prywatnych, to są wydatki firm prywatnych, to są wydatki lokalnych samorządów, to jest pomoc militarna - miliardy złotych - wyliczała Rzeczkowska.

Trzeba o tym mówić, że tak dużą pomoc Polska oferuje również dla uchodźców z Ukrainy. Przez naszą granicę przepłynęło 10 mln osób. Milion w tej chwili przebywa w Polsce. To są też osoby aktywne zawodowo, one też pracują, a więc dokładają się do rozwoju polskiej gospodarki, ale mimo wszytko korzystają z naszego systemu ubezpieczeń, programów socjalnych, są traktowane jak obywatele naszego kraju - dodała.