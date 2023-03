Nawet najmądrzejszy człowiek może stać się memem

Albert Einstein - gdyby żył miałby 144 lata

Albert Einstein urodził się 14 marca 1879 roku w Ulm w Niemczech. Ukończył studia na politechnice w Zurychu w 1900 roku, a następnie pracował jak nauczyciel matematyki i fizyki w Szwajcarii.

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein.

Einstein zrewolucjonizował zarówno mechanikę, jak i teorię pola, głównie w wersji klasycznej, choć odegrał też kluczową rolę dla mechaniki kwantowej. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za 1921 rok, w uznaniu za „wkład do fizyki teoretycznej, zwłaszcza opis prawa efektu fotoelektrycznego”.

Einstein był nominowany do Nagrody Nobla jedenastokrotnie – prawie corocznie w latach 1910–1922, z wyjątkiem 1911 i 1915. Jego kandydaturę zgłaszało 40 różnych naukowców. Opublikował ponad 300 prac naukowych.

Śmiało można powiedzieć, że to co wymyślił sto lat temu, do dzisiaj jest niemal w całości aktualne a kolejne odkrycia potwierdzają jego teorie. Fizyka i astronomia to nadal Einstein.

TVP Łódź, Wikipedia/KG