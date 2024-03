Transport publiczny na wodorze? To realne

Czy możliwa jest pełna „wodoryzacja” transportu publicznego? Po polskich ulicach jeżdżą już elektryczne autobusy - a co z maszynami zasilanymi na wodór?

O tym mówił podczas II Energetycznego Forum wGospodarce Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Czy „wodoryzacja” transportu będzie przebiegać podobnie jak elektryfikacja?

Jak wskazał Gis:

Obecnie zelektryfikowane mamy ok. 10 proc. transportu, są obszary gdzie maszyn elektrycznych jest więcej i mniej. A sam proces produkcji nowych maszyn także trwa.

To oznacza, zdaniem eksperta, długą perspektywę inicjowania procesu stopniowego „przechodzenia” transportu publicznego na wodór.

dodatkowo sam proces produkcji potrzebuje zmian:

W Polsce, gdy mowa o wodorze, jesteśmy potentatem produkcji tzw. wodoru szarego, tymczasem powinniśmy dążyć do produkcji wodoru zielonego.

A co z ceną paliwa wodorowego? Jak wskazuje ekspert:

Wraz ze skalą zmniejszy się cena wodoru, ale obecnie koszty nabycia paliwa wodorowego nie jest najniższa, a to z kolei przekłada się na to jak podchodzą do tego zakłady komunikacyjne. Obecnie o wiele tańsze dla miast i samorządów są autobusy elektryczne, a nie wodorowe.