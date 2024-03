Drugie Energetyczne Forum wGospodarce.pl w pierwszym dniu wiosny

Już 21 marca, w pierwszym dniu wiosny redakcje „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl zapraszają na trzy debaty poświęcone transformacji energetycznej. Gdy Zielony Ład tak ostro krytykowany przez rolników chwieje się w założeniach, a do nas docierają coraz to nowe projekty dyrektyw znacząco zmieniających zobowiązania do ograniczenia emosji CO2 do 2030 i 2050 roku, chcemy porozmawiać z ekspertami o niezbędnych działaniach, związanych ze sprawiedliwą, rozsądną transformacją energetyczną. Jak zawsze przebieg debat transmitować będziemy na facebookowym profilu wGospodarce.pl.

Goście Forum dyskutować będą o planach i już realizowanych projektach w kontekście dostosowania do wymogów unijnej polityki ochrony klimatu, jak również o podjętych działaniach na rzecz bezpieczeństwa energetycznego ze względu na nowe uwarunkowania i sytuację w Europie i na świecie. Będziemy mieli okazję zrecenzować rozwój zeroemisyjnych i odnawialnych źródeł energii, budowę zrębów energetyki jądrowej w Polsce oraz zapytać, co dalej z polskim węglem.

W ubiegłym roku znacząco wzrosła rola bezemisyjnych źródeł wytwórczych, a spadła produkcja z elektrowni węglowych (poniżej 70 proc.). Jednocześnie rząd zapowiada rozwiązania legislacyjne, ułatwiające przyśpieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii – zwłaszcza wiatrowe. Cała branża działa w wyjątkowych warunkach, nieporównywalnych z okresem „sprzed wojny na Ukrainie”. Po agresji Rosji na Ukrainę, która doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen surowców, boleśnie obnażając słabość wcześniejszych strategii i założeń w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w wielu krajach, Wspólnota Europejska próbuje stawiać na niezależność od importu, poprzez ograniczenie zużycia węgla, ropy i gazu oraz rezygnując z rosyjskich dostaw. Jednocześnie Europa, chcąc być liderem w globalnym ograniczaniu emisji, wybiera inwestycje w odnawialne źródła energii.

II Energetyczne Forum portalu wGospodarce.pl – z udziałem przedstawicieli branży, ekspertów i decydentów będzie okazją do wymiany opinii na temat wyzwań czekających polską elektroenergetykę w kontekście unijnych celów redukcji emisji a także związanych z nimi planowanych projektów inwestycyjnych – zarówno w źródła odnawialne jak w energetykę jądrową oraz o znaczeniu własnych zasobów surowcowych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Debaty odbywające się w studiu redakcyjnym przy ul. Finlandzkiej 10 w Warszawie transmitowane będą na żywo na profilu FB portalu wGospodarce.pl. Relacje z dyskusji zaprezentujemy też w tv wPolce.pl oraz na łamach „Gazety Bankowej”.

