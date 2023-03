CNN: Rosyjscy hakerzy mieli dostęp do tych europejskich danych

Chińscy hakerzy działający na zlecenie rządu w Pekinie włamywali się do amerykańskich telekomów po to, by podglądać ruch sieciowy – ujawniły organy federalne z USA. Cyberprzestępcom udało się z sukcesem włamać do kilku dużych sieci telekomunikacyjnych – informuje portal cyberdefence24.pl