Szef MON: Zachęcam do wstąpienia do Wojska Polskiego

Zachęcam do wstąpienia do Wojska Polskiego; to naprawdę dobra propozycja; uposażenie od pierwszego dnia służby to 4960 zł, a poza służbą zawodową są inne propozycje jak aktywna rezerwa - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak otwierając w piątek Wojskowe Targi Pracy i Służby w Olsztynie.

W piątek i sobotę w całym kraju odbywają się I Wojskowe Targi Służby i Pracy. Największą imprezę, połączoną z przysięgą wojskową i debatą o rekrutacji do polskiej armii, zaplanowano w Olsztynie. Targi w Olsztynie otworzył wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Naszym celem jest to, aby wojsko Polskie było silne, a jest silne wtedy, kiedy jest liczne. Dziś możemy już powiedzieć, że pod bronią mamy już 167 tys. żołnierzy, ale nasz cel jest dużo wyższy. W związku z tym zachęcam do tego, żeby przystępować do Wojska Polskiego” - powiedział Błaszczak podczas inauguracji targów.

Jak przypomniał, w polskim wojsku istnieje 5 rodzajów sił zbrojnych: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, a także Wojska Specjalne i Wojska Obrony Terytorialnej.

Mamy też bardzo ciekawy i bardzo nowoczesny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Powołaliśmy do życia takie dowództwo, skierowane do młodych, aktywnych ludzi. Myślę zresztą, że wszyscy młodzi i aktywni ludzie znajdą swoje miejsce czy to w rodzajach sił zbrojnych, czy też na szkoleniach” - podkreślił minister obrony.

Jak dodał, poza służbą zawodową możliwe jest także odbycie szkoleń dla tych, którzy nie chcą wiązać swojej przyszłości z wojskiem.

Nie ukrywam, że na tych szkoleniach też są rekruterzy, którzy zachęcają do przystąpienia do Wojskiego Polskiego, dodał szef MON.

Przypomniał, że na mocy obowiązującej od kwietnia 2022 roku ustawy o obronie Ojczyzny możliwa jest oprócz służby zawodowej także służba w tzw. aktywnej rezerwie.

Przedstawiamy szeroką gamę propozycji skierowanych do tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, czym chcą się zajmować- podkreślił Błaszczak. Wojsko Polskie oferuje dobre warunki służby. To godne uposażenie - pierwsze uposażenie, od pierwszego dnia służby, to 4960 zł. (…) Dla ludzi ambitnych, którzy są zdecydowani, żeby ciężko pracować, Wojsko Polskie stanowi wielką szansę do osobistego rozwoju, oświadczył minister.

Szef MON podkreślił, że kluczowe jest bezpieczeństwo Polski, czemu służy rozwój sił zbrojnych.

Zachęcam do przystąpienia do Wojska Polskiego, naprawdę warto. To naprawdę jest bardzo dobra oferta. W sytuacji międzynarodowej, w jakiej znalazła się Europa, w sytuacji, w której Putin postanowił imperium rosyjskie, imperium zła, bezpieczeństwo stanowi podstawową wartość, dodał.

Organizowane po raz pierwszy Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się w każdym województwie. Poza Olsztynem, również w Oławie, Mogilnie, Chełmie, Międzyrzeczu, Skierniewicach, Limanowej, Radomiu, Brzegu, w miejscowości Boguchwała, w Wysokiem Mazowieckiem, Kartuzach, Mysłowicach, Pińczowie, Koninie i Gryfinie.

pap, jb