Rynek złotego 13 października. Bez fajerwerków

Nerwowość na globalnych rynkach w piątek doprowadziła do tąpnięcia na ryzykownych aktywach, ale nie do umocnienia dolara. Amerykańska waluta straciła, a EURUSD powrócił ponad poziom 1,16, co przełożyło się na cofnięcie USDPLN jeszcze w piątek wieczorem. W poniedziałek rano złoty jest stabilny na głównych parach - EURPLN jest handlowany wokół 4,26, a USDPLN blisko 3,67.

Rynki czekają na dalszy rozwój wydarzeń na linii USA-Chiny po tym, jak w niedzielę Donald Trump zamieścił bardziej pojednawczy wpis wobec Chin, a obserwatorzy wskazują bardziej na „zarządzaną konfrontację”, niż pełną eskalację.

Groźby Trumpa

Niemniej jeszcze w piątek wieczorem prezydent USA zagroził nowymi, dodatkowymi cłami na Chiny w wysokości 100 proc. i mocnymi obostrzeniami w eksporcie technologii. Dodał też, że w sytuacji, kiedy Chiny zdecydowały się reglamentować eksport metali ziem rzadkich, nie widzi sensu w spotkaniu z Xi Jinpingiem, jakie miało mieć miejsce na przełomie października i listopada w Korei Południowej.

Warto jednak zwrócić uwagę, że tym razem to władze w Pekinie zainicjowały tę konfrontację z USA i państwami Zachodu, stąd też niewykluczone, że to Chiny bardziej nią zarządzają i ją kontrolują, niż USA.

Nowy wpis i odwilż

Niedzielny wpis Trumpa w social mediach, który dzisiaj przynosi odwilż na rynkach (odbicie na ryzykownych aktywach) ma bardziej temu służyć, czyli nie dopuszczeniu do kolejnego tąpnięcia na rynkach (piątkowy spadek na Wall Street był największy od kwietnia b.r.), aniżeli wnosić, coś do nowej rzeczywistości w relacjach USA-Chiny.

Wykres dzienny USDPLN

Gołębia konferencja prezesa NBP

W kraju jesteśmy po zeszłotygodniowej obniżce stóp przez RPP i „gołębiej” konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego. W tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny opublikuje ostateczne dane o wrześniowej inflacji CPI (w środę), a NBP poda szacunki, co do inflacji bazowej (w czwartek).

Wykres dzienny EURPLN

Dla złotego kluczowy będzie jednak globalny sentyment. Przy czym napięcia USA-Chiny mogą eskalować, co może prowadzić do osłabienia naszej waluty.

Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ