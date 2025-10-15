„Czarny koń” z Ukrainy kupi sieć Carrefour?

Carrefour szuka chętnych na swoje aktywa w Polsce. Choć prawdopodobnym scenariuszem wydaje się podział rozwijanego w wielu formatach biznesu sklepowego pomiędzy innych uczestników rynku - niekoniecznie z branży spożywczej - to czarnym koniem w tym wyścigu może okazać się należąca do ukraińskiej Fozzy Group sieć sklepów Silpo, zgłaszająca już od kilku lat ambicje zaistnienia w Polsce – pisze portal wiadomoscihandlowe.pl

Fozzy Group to drugi co do wielkości gracz na rynku handlu detalicznego na Ukrainie, z siecią 840 sklepów detalicznych.

W kwietniu „WH” podały, że Fozzy w symboliczny sposób weszło już do Polski, posiadając 90 proc. udziałów w zarejestrowanej pod koniec 2023 r. spółce IDKFA IDCLIP, która na zasadach franczyzy prowadzi w Poznaniu sklep sieci Carrefour.

»» O doniesieniach o wyjściu sieci Carrefour z Polski czytaj tutaj:

Carrefour mówi „Au revoir”

Biedronka i Lidl ustawią się w kolejce do kupna?

Sasin: a gdzie jest Krajowa Grupa Spożywcza?

Symboliczne podsumowanie #2LataChaosu. Pod rządami Tuska nawet ukraińskie sieci handlowe wykupują Polsce okazje sprzed nosa. Carrefour wystawia swoje sklepy na sprzedaż – i zamiast polskiego kapitału, do gry wchodzi Fozzy Group z Ukrainy. A gdzie jest Krajowa Grupa Spożywcza? Po to za rządów @pisorgpl ją zbudowaliśmy, by właśnie reliazować strategiczne czuję przejęcia – by polski rolnik, polskie pole i polski chleb były naprawdę na polskim stole. Rząd Tuska mówi o „repolonizacji”?? Dlaczego zatem teraz przygląda się biernie, gdy inni przejmują kontrolę nad naszym rynkiem spożywczym? - komentuje na portalu X Jacek Sasin, były wicepremier i szef MAP.

»» Więcej o czytaj na portalu wiadomoscihandlowe.pl w publikacji Nieoczywisty kandydat do przejęcia Carrefoura w Polsce. Ukraiński gigant przed szansą

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Samozbiory – sieci handlowe poczuły krew

Piece gazowe i węglowe na złom. Rząd nie zablokował unijnej dyrektywy

Rolnicy karani za transport plonów z pola do gospodarstwa?!

»»Co nowego w gospodarce – oglądaj Wiadomości Gospodarcze w telewizji wPolsce24