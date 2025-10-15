Kryzys zagląda w oczy małym galeriom handlowym

Obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o 3,2 proc. r/r w sierpniu br., podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w sierpniu niższa o 1,4 proc. r/r.

„Od kwietnia br. obroty w centrach handlowych nieprzerwanie rosną w ujęciu miesiąc do miesiąca roku poprzedniego. Sierpień przyniósł kontynuację tego trendu. Obroty w centrach handlowych były większe o 3,2 proc., przy spadku footfallu o 1,4 proc.. Najwyższe wzrosty obrotów odnotowały następujące kategorie: usługi (+10,7 proc.), gastronomia (+9,3 proc.), moda i akcesoria (+5,7 proc.) oraz zdrowie i uroda (+5 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Gdzie rosną obroty i „odwiedzalność”?

W podziale na wielkość obiektów handlowych najwyższe wzrosty obrotów osiągnęły bardzo duże centra (powyżej 60 tys. m2): +3,9 proc. oraz duże obiekty (40-60 tys. m2): +3,8 proc. W średnich centrach (20-40 tys. m2) obroty wzrosły o 1,9 proc., a w najmniejszych obiektach (5-20 tys. m2) o 3,6 proc.

Odwiedzalność pozostała stabilna jedynie w największych galeriach (+0,1 proc.), podczas gdy w pozostałych kategoriach odnotowano spadki: w dużych obiektach o 2,5 proc., w średnich o 1,7 proc., a w najmniejszych o 3,1 proc., podano także.

Gdzie najczęściej chodzimy do galerii?

W ujęciu regionalnym największe wzrosty obrotów odnotowano w aglomeracjach: Białystok, Warszawa i Poznań, a w skali makroregionalnej w regionach centralnym, północno-zachodnim i południowym.

PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług.

