Co z tymi dochodami? Szokująca dziura w budżecie

Deficyt budżetu państwa po wrześniu br. wyniósł ponad 201,4 mld zł – podało w środę Ministerstwo Finansów. Wydatki budżetu sięgnęły prawie 616,99 mld zł, a dochody przekroczyły 415,5 mld zł.

W środę Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa po wrześniu 2025 r. Wynika z nich, że deficyt budżetu wyniósł ponad 201,4 mld zł. To prawie 70 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.

Wydatki budżetu po wrześniu sięgnęły prawie 616,99 mld zł, co stanowi 66,9 proc. planu na cały rok, a dochody przekroczyły 415,5 mld zł, czyli blisko 66 proc. kwoty dochodów zaplanowanych na cały rok.

Budżet na 2025 r. dopuszcza deficyt w wysokości prawie 288,8 mld zł, wydatki mają wynieść blisko 921,62 mld zł a dochody niemal 632,85 mld zł.

